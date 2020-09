Prísnejšie pravidlá v nosení rúšok: Od septembra nezabudnite na toto!

Nosenie rúšok bude po novom povinné aj na školách, a to od 2. septembra od 06:00 do 14. septembra 18:00. Toto nariadenie neplatí pre prvý stupeň základnej školy a žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. Ak však bude dieťa na prvom stupni rúško na tvári akceptovať, jeho nosenie odborníci jednoznačne odporúčajú.

Aj keď žiaci na prvom stupni základných škôl a deti v predškolských zariadeniach je rúško nepovinné v triedach, povinné však bude v interiéroch škôl mimo triedy, s výnimkou konzumácie jedál.

Okrem toho musia rodičia pred nástupom do školy zarušiť čestným vyhlásením, že ich deti sú zdravé. Ak bolo dieťa od 17.8.2020 v zahraničí alebo sa zúčastnilo na hromadnom podujatí, je potrebné sledovať jeho zdravotný stav.

Žiakovi aj škôlkárovi je potrebné na každý deň strávený v škole pripraviť 2 rúška - jedno náhradné si odloží v skrinke v šatni, a balík jednorazových vreckoviek.

Nosenie rúšok sa bude týkať aj pedagogických a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Aj keď počas horúcich letných mesiacov mali osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osoby s kožnými ochoreniami tváre výnimku. Nasadiť rúško na tvár si po novom budú musieť aj oni.

„Táto výnimka bola stanovená aj s ohľadom na horúce dni počas letných mesiacov, ktoré už v septembri nebývajú tak časté. Rovnako treba brať ohľad na to, že sa blíži obdobie zvýšeného výskytu respiračných infektov a rúška spolu s umývaním rúk a dodržiavaním sociálneho odstupu predstavujú jednoduchú, ale veľmi účinnú prevenciu šírenia respiračných ochorení, vrátane COVID-19," uvádza Úrad verejného zdravotníctva SR.

V opatrení naďalej ostávajú nasledovné výnimky:

deti do 3 rokov veku,

osoby so závažnými poruchami autistického spektra,

vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,

žiaci pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,

poslucháči pri konaní štátnych jazykových skúšok,

deti v interiéri materskej školy a jaslí,

osoby pri výkone športu,

fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,

osoby nevesty a ženícha pri svadbe,

deti pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,

účinkujúci pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,

osoby vo wellness a umelých kúpalísk,

účastníci zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,

zamestnanci vykonávajúci prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Zdroj: korona.gov.sk