Pripravte sa na návrat do školy: 5 tipov na zdravú a chutnú desiatu

Ako vyzerá zdravá desiata do školy?

Pripravte desiatu tak, aby v nej nechýbali žiadne dôležité látky Zdroj: Shutterstock

Chystáte sa pripraviť vášmu školákovi niečo dobré pod zub aj vy? Pripravte desiatu tak, aby v nej nechýbali žiadne dôležité látky: sacharidy (pečivo, cereálie, ovocie), bielkoviny (šunka, syr, vajcia, mliečne výrobky ako jogurty, tvarohovo-smotanové krémy atď.) a zelenina.

Vyvážená desiata pre deti by sa mala rovnať 10 % celodenného príjmu energie. Ak váš školák športuje, môže to byť až 15 %. Na prvom stupni je to približne 800–1000 kilojoulov, u starších detí je to približne 1300 kilojoulov. Záleží samozrejme nielen na veku, ale aj na výške dieťaťa.

Ideálna desiata môže byť:

Vyvážená desiata pre deti by sa mala rovnať 10 % celodenného príjmu energie. Zdroj: shutterstock

jogurt alebo tvaroh + vločky, domáca marmeláda, orechy alebo ovocie,

pečivo s maslom (alebo iným kvalitným tukom), šunka/syr + nakrájaná zelenina

pečivo a domáca nátierka (mrkvová, tvarohová, vajíčková, zeleninová, tuniaková atď.)

mini mozzarely + paradajky, uhorky alebo paprika

domáce sladké pečivo (vianočka, muffin) + ovocie

Možno si teraz hovoríte, že najťažšie je každý deň vymýšľať nové a nové desiate, aby váš školák nejedol každý deň to isté. Aj keď budete obmieňať pečivo alebo ovocie, inšpirácia sa čoskoro vyčerpá. Preto prinášame 5 super receptov na desiatu do školy:

Článok pokračuje na ďalšej strane ►►►