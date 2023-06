Prípadov srdcového zlyhávania pribúda – polovica pacientov do päť rokov neprežije

Na zlyhávanie srdca sa z roka na rok lieči čoraz viac ľudí. Zdravotná poisťovňa Dôvera zaznamenala v roku 2022 na Slovensku 36 746 pacientov so srdcovým zlyhávaním. Srdcové zlyhávanie je priemerne ročne novodiagnostikované u 0,64% obyvateľov. Predstavme si to tak, že v priemerne veľkom krajskom meste Slovenska pribudne ročne približne 500 nových pacientov. Výskyt srdcového zlyhávania v populácii ale stúpa. Od roku 2017 sa zvýšil z 2,3% na 2,8%. Pacientov teda pribúda rovnakým tempom, ale je im poskytovaná kvalitnejšia liečba a preto prežívajú dlhšie a ich podiel v populácii rastie. U žien so srdcovým zlyhávaním je vekový priemer 70 rokov, u mužov 65 rokov.

Až 89 % pacientov so srdcovým zlyhávaním má zároveň vysoký krvný tlak Zdroj: freepik

„Srdcové zlyhávanie je stav, keď srdce nevie vyhovieť potrebám organizmu, to znamená, že nevie prečerpať do jednotlivých orgánov toľko krvi, koľko potrebujú. Keď povieme pacientovi, že má srdcové zlyhávanie, väčšinou reaguje, že ho srdce nikdy nebolelo. Pacienti majú takúto predstavu, že srdce musí bolieť, nie je však pravdivá,“ hovorí prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti, docentka Eva Goncalvesová.

Stav, ktorý má veľmi zlú prognózu

Zlá správa je, že viac ako polovica pacientov so srdcovým zlyhávaním v priebehu 5 rokov od stanovenia diagnózy zomiera. Jeden rok neprežije pätina diagnostikovaných pacientov. Hrozivý je aj fakt, že medzi rokmi 2009 a 2019 narástol aj počet pacientov, ktorý na toto ochorenie umiera takmer štvornásobne. Ročne aktuálne na zlyhávanie srdca zomiera približne 2 500 Slovákov.

Nemýľte si príznaky

Základným príznakom toho, že srdce prestáva postupne zvládať plniť svoju funkciu, nie je bolesť na hrudníku ako v pri infarkte. Hlavným prejavom je pocit nedostatku vzduchu pri fyzickej námahe. Typickými príznakmi srdcového zlyhávania okrem zadýchavania sa sú aj opuchy začínajúce okolo členkov a smerujúce nahor či častý pocit únavy. Keď začnete pociťovať podozrivo náhle tieto príznaky, je dôležité oboznámiť s tým čím skôr vášho lekára. Skorá diagnostika znamená lepšiu prognózu na ďalší život.

Pozor, ak už máte srdcovo-cievne ochorenie alebo cukrovku

Srdcové zlyhávanie nevzniká samo od seba. Je to stav srdca, ktorý spustí, alebo ku ktorému prispeje prekonanie infarktu, ischemická choroba srdca, neliečený vysoký tlak či cukrovka. Ak už teda máte nejaké srdcovo-cievne ochorenie alebo diabetes, mali by ste sa mať obzvlášť na pozore.



Štatistiky poisťovne Dôvera za rok 2022 ukazujú, že vysoký krvný tlak malo až 89 percent pacientov so srdcovým zlyhávaním. Analýzy poisťovne však ukazujú, že ľudia s vysokým krvným tlakom berú napriek tomu túto diagnózu na ľahkú váhu. Mnohí pacienti liečbu svojvoľne prerušujú, predpísané lieky nechávajú nevyzdvihnuté v lekárni. „Pozreli sme sa na to, koľko pacientov, ktorí začínali liečbu hypertenzie v roku 2021, sa na túto diagnózu liečilo už niekedy predtým. Zistili sme, že išlo až o 33 percent pacientov, ktorí svoju liečbu v minulosti prerušili na viac ako rok,“ vysvetľuje Roman Mužik, manažér odboru strategického plánovania v Dôvere.

Ak vám diagnostikujú srdcové zlyhávanie, je potrebné zásadne upraviť svoje stravovacie a pohybové návyky Zdroj: freepik

Čo robiť, keď príde táto diagnóza?

Najlepšou cestou pre každého je sa srdcovému zlyhávaniu úplne vyhnúť. To znamená predchádzať komplikáciám v prípade diagnostikovania hypertenzie, ischemickej choroby srdca či cukrovky – a to kombináciou zodpovedného prístupu k liečbe a aktívnej, zdravej životosprávy.



Keď už dochádza k srdcovému zlyhávaniu, tento stav nie je možné úplne vyliečiť. Pacientom sa však dá pomôcť a predĺžiť ich život. Na jednej strane zohráva rolu naordinovaná liečba a na druhej samotný režim a správanie pacienta, v rámci ktorého je potrebné zásadne upraviť svoje stravovacie a pohybové návyky.

Pomôcť môže aj Linka poradenstva pre všetkých

Popri konzultáciách a vzdelávaní u lekára pomáha pacientom v radách ako urobiť a vytrvať v zmene životného štýlu aj bezplatné poradenstvo. Pacienti s vysokým krvným tlakom, cukrovkou a najnovšie už aj so srdcovým zlyhávaním sa môžu obrátiť na Linku poradenstva pre zdravie, ktorú prevádzkuje už šesť rokov zdravotná poisťovňa Dôvera a za toto obdobie vybavila už 13-tisíc hovorov. „Skúsené odborníčky a odborníci na našej poradenskej linke sú k dispozícii pre kohokoľvek, aj ľudí, ktorí nie sú poistencami Dôvery. Zavolať o radu v oblasti srdcového zlyhávania, hypertenzie či rôznych druhov cukrovky môžu nielen samotní pacienti ale aj ich rodinní príslušníci,“ vysvetľuje Roman Mužik z Dôvery. Linka poradenstva je dostupná na čísle 0850 850 888 každý pracovný deň od 8:30 do 12:00 a od 12:30 do 15:30 hod.

Pacienti s vysokým krvným tlakom, cukrovkou a najnovšie už aj so srdcovým zlyhávaním sa môžu obrátiť na Linku poradenstva pre zdravie od Dôvery Zdroj: freepik