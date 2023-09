Prijímate dostatok bielkovín? 7 symptómov ich nedostatku! Otestujte sa

Bielkoviny sú stavebným kameňom našich svalov, kože, enzýmov, či hormónov. Vo všetkých telesných tkanivách hrajú zásadnú úlohu. Na druhej strane stoja potraviny, ktoré denne konzumujeme. Väčšina z nich obsahuje isté množstvo bielkovín a pre tých, čo žijú v rozvinutých krajinách, je málo pravdepodobné, že ich budú mať nedostatok. Niektorí ľudia sú však stále ohrození, pretože aj nízky príjem bielkovín môže spôsobiť zmeny v našom tele. Patria sem hlavne skupiny ľudí, ktorí majú nevyváženú stravu.

Nedostatok bielkovín nastáva vtedy, keď ich príjem nie je schopný pokryť požiadavky tela. Podľa prieskumu z roku 2014 trpí nedostatkom bielkovín až jedna miliarda ľudí na svete. Nedostatok bielkovín spôsobuje úbytok svalov, jeho najznámejšou formou je kwashiorkor. Najčastejšie sa prejavuje u detí v rozvojových krajinách, kde je nevyvážená strava a jej nedostatok bežný.

Nedostatok bielkovín však ovplyvňuje nielen svaly, ale všetky aspekty telesných funkcií a preto sa spája s možnými rizikami. Symptómy poukazujúce na nedostatok bielkovín sa ale ukazujú už pri nepatrnom nedostatku. Telo nás preto vopred varuje. Stačí mu naslúchať.

1. Opuch

Edém na nohe. Zdroj: Shutterstock

Jedným z najčastejších príznakov, že neprijímate dostatok bielkovín, je opuch, nazývaný aj edém. Prejavuje sa najmä v oblasti brucha a je typickým príznakom kwashiorkoru. Prejaviť sa ale môže aj na nohách, chodidlách aj rukách.

Vedci sa domnievajú, že je to spôsobené nízkymi množstvami albumínu, čo je proteín, ktorý sa nachádza v krvi či krvnej plazme a jeho úlohou je udržiavať tzv. onkotický tlak. To je sila, ktorá vťahuje tekutinu do krvného obehu. Tak albumín zabraňuje hromadeniu nadmerného množstva tekutiny v tkanivách alebo iných častiach tela.