Prichádza bez varovania: Náhly záchvat spustí aj šálka kávy. Aj vás môže paralyzovať!

Šesťročné dievčatko by malo vážiť zhruba 20 kg, jeho výška by mala byť okolo 113 cm. Zabezpečte jej pestrý jedálniček a nezaškodí, keď bude mať stále po ruke ovocie a zeleninu, nie sladkosti. (Ne)chuť do jedla ovplyvňuje aj typ dieťaťa. Drobné, čulé deti s množstvom záujmov, ktoré sú stále v pohybe, jedia síce málo, ale zato s chuťou, dobre prospievajú, sú plné energie, pozitívne naladené a zdravé. Také deti netreba nútiť, aby jedli viac, pretože môžu k jedlu získať odpor. Na zlepšenie chuti do jedla je dobré spraviť aj niektoré režimové opatrenia. Vyskúšajte potraviny s vyššou energetickou hodnotou, ale zachovajte pestrosť všetkých chutí. Dcérka by mala jesť radšej v menších množstvách a častejšie. Ak ju vyšetrila lekárka a všetky laboratórne parametre sú vo fyziologickom rozmedzí, nemusíte sa znepokojovať.