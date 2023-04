Priberáte na bruchu? Možno sú za tým hormóny, ako sa môžu hlásiť?

Za prírastkom hmotnosti sa najčastejšie skrývajú inzulín, kortizol, hormóny štítnej žľazy, ale i progesterón a estrogén. Stačí, aby sa niektorý dostal do nerovnováhy a môže to vyústiť aj do priberania, najmä v oblasti brucha, uvádza nemecký portál freudin.de. Rovnako prináša i príznaky, ktoré vám môžu napovedať, že vinné za zmenu kriviek môžu byť práve hormóny.

1. Mení sa regulácia

Snažíte sa žiť zdravo, pravidelne sa hýbete, ale nohavice či sukňa sú vám stále tesnejšie? Za ťažkosťami môže byť hormonálna nerovnováha. Takzvaný hormonálny tuk často spoznáte aj podľa toho, že sa objaví akoby nečakane. Priberanie v oblasti brucha sa často spája s obdobím menopauzy. S pribúdajúcim vekom sa mení regulácia inzulínu v tele, čo spôsobuje, že tuk sa namiesto spaľovania ukladá.