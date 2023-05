Lekár: Kedy je vhodné dať si vyoperovať slepé črevo?

Ak sa slepé črevo (apendix) zapáli, je aj po antibiotickom preliečení vhodné ho preventívne vyoperovať. Je totiž pravdepodobné, že zápal sa vráti a v istých prípadoch môže spôsobiť až smrť. „Problémy so slepým črevom nastávajú najčastejšie preto, že sa tam ‚usídli‘ stolica, ktorá zatvrdne a tvorí prekážku. Keďže slepé črevo sa snaží vyprázdniť, vytvára sa v ňom tlak, opuchne, prekrví sa a tak najčastejšie vznikne zápalový proces,“ vysvetľuje chirurg MUDr. Július Muranský, MPH z kliniky jednodňovej chirurgie v Bratislave. Reči, že zápal môže spôsobiť prehltnutá kôstka z ovocia, žuvačka, alobal či škrupinka z vajíčka, chirurg nepotvrdil. Ešte nikdy nič také pri operácii nenašiel. Menej sa ale vie, že apendicitída sa rada objavuje po vírusovej či bakteriálnej infekcii, keď je oslabená imunita.

Zápal často spustí bakteriálna angína

Zápal slepého čreva sa neraz sa ohlási v súčinnosti s inou chorobou, napríklad pri angíne či ochorení dýchacích ciest. „Akýkoľvek bakteriálny zápal môže viesť k zápalu slepého čreva, lebo baktérie sa v tele prenášajú krvou a môžu sa usídliť v ktoromkoľvek mieste,“ vraví lekár. Práve v apendixe majú fajnovú živnú pôdu, pretože tam nie je silná črevná pasáž, slepé črevo sa nevie tak dobre vyprázdniť a organizmus sa baktériám nevie dobre brániť. Ak vám ale angínu liečia antibiotikami, lieky utlmia aj príznaky zápalu slepého čreva, takže sa ťažšie diagnostikuje. „Práve tým je zápal slepého čreva veľmi zradný. Ide síce o ľahko operovateľné ochorenie, ale až vtedy, keď je spravená diagnóza,“ naznačuje chirurg, prečo niekedy „banálny“ zápal skončí doslova bojom o život pacienta.

Chirurg MUDr. Július Muranský, MPH, odporúča slepé črevo po preliečení zápalu vždy vyoperovať. Zdroj: archív

Čo vás to vlastne bolí?

Ak prídete k na vyšetrenie skoro a diagnóza sa odhalí rýchlo, lekár pri spravidla nekomplikovanej operácii nájde jednoduchý katarálny zápal, čiže so začervenaním a opuchom, no bez hnisania. Preto je dobré nečakať a ísť pri podozrení na „slepák“ k lekárovi radšej hneď. Signálom je hlavne bolesť. „Väčšinou ide o neprestávajúcu či zosilňujúcu sa bolesť v pravom boku alebo podbruší. No slepé črevo je rôzne dlhé, asi od dvoch do dvanástich centimetrov, preto môže byť uložené aj pod pečeňou, v malej panve, môže byť tiež medzi kľučkami tenkého čreva, za hrubým alebo pred hrubým črevom. Takže jeho bolesť môže imitovať napríklad zápal žlčníka, zápal močových ciest, gynekologické ochorenia, ochorenia hrubého či tenkého čreva. To výrazne sťažuje diagnostiku.“