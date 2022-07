Branislav SCHUDOL neuveriteľne rýchlo. TOTO robil každý deň

Ľudia v dnešnej dobe čoraz častejšie riešia chudnutie. Nadváha je nebezpečná a prináša mnoho rizík. Obézni ľudia trpia srdcovo-cievnymi ochoreniami, cukrovkou, vysokým krvným tlakom a cholesterolom. Veľa z nich schudne, ale kilá sa vrátia naspäť. Striedajú sa u nich obdobia chudnutia a potom priberania. Zo zdravotného hľadiska je to pre organizmus nezdravé.

Branislav bol vo svojich 38 rokoch na tom podobne, mal nadváhu, rýchlo sa zadýchal a necítil sa vo svojom tele dobre. Tak sa z vlastnej iniciatívy rozhodol pre radikálny krok. Schudnúť raz a navždy. Aj sa mu to podarilo, za neuveriteľných 14 dní schudol 9 kilogramov. A to efektívnym cvičením, bez hladu a zdravotných následkov.

Pevná vôľa a vytrvalosť sú kľúčové

Odhodlanie a pevná vôľa vedú k želaným výsledkom. Zdroj: Shutterstock

Je to až nad ľudské sily schudnúť tak rýchlo, ale podarilo sa mu to aj vďaka odhodlaniu a pevnej vôli. Pri otázke, či niekedy zaváhal, a chcel to vzdať, jeho odpoveď znela: „ Asi v polovici snaženia som mal pochybnosti a chcel som to vzdať. Ale zotrval som, mal som veľké odhodlanie. Potom som sa pozrel do zrkadla a videl som, že sa to začalo hýbať, videl som pokrok, to ma nakoplo pokračovať ďalej. Povedal som si, že vydrž, máš za sebou polovicu cesty“. Dnes sa fit päťdesiatnik cíti skvele a odporúča túto zmenu každému, kto má podobné problémy.

V rozhovore s ním sme sa pýtali, ako sa mu tak rýchlo podarilo schudnúť, udržať si váhu, zdravo sa stravovať a efektívne cvičiť.

