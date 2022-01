6 „zdravých“ návykov, kvôli ktorým nespaľujete. Ihneď sa ich zbavte

Umelé sladidlá namiesto cukru

Určite je dôležité obmedziť príjem bieleho cukru, a to nielen toho, ktorý si dávate do kávy alebo ktorý zjete v sušienkach. Cukor sa skrýva aj v potravinách, kde by ste ho možno ani nečakali – napríklad v kečupe či v jogurtoch. Veľkou chybou môže byť to, že cukor nahrádzate umelými sladidlami. Tie síce nemajú kalórie, ale telo sa po ich prijatí správa rovnako, ako by dostalo cukor. Výsledkom je to, že čoskoro môžete byť hladní a dostanete chuť na ďalšie sladké.

Obmedzovať cukor je správne, ale namiesto diétnych nápojov si radšej doprajte kúsok horkej čokolády s nejakou bielkovinou – napríklad s jogurtom alebo tvarohový koláč s ovocím.