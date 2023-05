Prečo má rodina stolovať spoločne? 6 vedecky podložených výhod

Keďže žijeme dobu multitaskingu a mnohí dokážu robiť aj tri veci naraz, je preto o to dôležitejšie, dokázať si oddýchnuť a načerpať silu. A nielen to, pokiaľ máte rodinu, je nesmierne dôležité odovzdávať podvedome informácie ďalšej generácii. Pri spoločnom stole je na to tá pravá chvíľa. Povedzme si prečo.

Tak ako pomaly pri každej činnosti, aj tu nasledujúce hodnoty vychádzajú z nedávneho výskumu, ktorý po dve desaťročia viedla Harvardská postgraduálna škola. A tá vysvetľuje, že ak si každý deň vyhradíte pár minút na vypnutie obrazoviek a ako rodina sa dokážete stretnúť pri jedle, môže to zlepšiť fyzické aj duševné zdravie všetkých zainteresovaných členov rodiny.

Výhody spoločného stravovania

Tínedžeri, ktorí jedli spolu s ostatnými členmi rodiny, viac konzumovali ovocie a zeleninu a menej nezdravých jedál a sladkých nápojov. Zdroj: Shutterstock

1. Spoločné stravovanie podporuje zdravšie stravovacie návyky

Ako píše magazín Parents, štúdia z roku 2018 zistila, že spoločné jedenie v kruhu rodiny je spojené s celkovo lepšou stravou, najmä medzi dospievajúcimi. Tínedžeri, ktorí jedli spolu s ostatnými členmi rodiny, viac konzumovali ovocie a zeleninu a menej nezdravých jedál a sladkých nápojov. Dokonca to platilo aj pre nie úplne dokonalé a šťastné rodiny. Táto rovnica platila akokoľvek funkčná rodina bola.

2. Spoločné stravovanie môže zabrániť boju s nadváhou

Štúdia publikovaná v časopise Journal of Pediatrics v roku 2015 zistila priamu súvislosť medzi frekvenciou spoločných rodinných jedál v období dospievania a nižšou pravdepodobnosťou obezity alebo problémov s hmotnosťou v ďalšom desaťročí.

Štúdia dospela k záveru, že rodiny by sa mali snažiť stretávať aspoň pri jednom alebo dvoch spoločných jedlách týždenne. Ďalšia štúdia z roku 2017, uverejnená v časopise Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, tieto zistenia potvrdila, ale s tým, že jedlá, ktoré rodina konzumovala spoločne, boli pripravované doma.