Pre zdravšie cievy, proti rakovine. 5 super účinkov CIBULE, jete ju ALE takto?

Nepíšete, ako dlho stav u vášho syna trvá, či mu predchádzalo nejaké nachladnutie alebo sa zrazu v noci objavil kašeľ s vracaním. Kašeľ je dôležitým diagnostickým príznakom, ktorý upozorňuje na to, že niečo sa v tele deje. Ja by som myslela na tri veci. Ako prvú na začínajúcu astmu, teda zvýšenú reaktivitu priedušiek. Niekedy je kašeľ jediným príznakom astmy. Vyskytuje sa najmä v noci a spúšťa ho často cvičenie, alergia, prechladnutie či studený vzduch. Po druhé by mohlo ísť o gastroezofageálny reflux, teda vrátenie obsahu žalúdka do pažeráka. V ležiacej polohe obsah zateká do priedušiek a vyvoláva kašeľ. Vhodné je gastroenterologické vyšetrenie. A po tretie netreba zabúdať na čierny kašeľ hlavne pri neočkovaných deťoch. Obvodný lekár odoberie krv na sérologické vyšetrenie. Toto infekčné ochorenie vyvoláva baktéria a je potrebné začať čím skôr antibiotickú liečbu. Dieťa aj po zvládnutí akútnej infekcie kašle aj niekoľko mesiacov.