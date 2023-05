Na TOTO pozor! 5 nápojov, s ktorými NIKDY lieky nezapíjajte

Bolesti hlavy, vysoký krvný tlak či tráviace ťažkosti... Takmer na každý problém existuje nejaký liek, ktorý zmierňuje jeho príznaky. Aby mali pilulky požadovaný účinok, treba pri ich užívaní dodržiavať množstvo vecí. Napríklad čas, kedy si tabletu zoberiete, množstvo či skontrolovať nežiadúce účinky lieku. Všetky tieto informácie nájdete na príbalovom letáku.

Mnoho ľudí netuší, že aj tekutina, ktorou liek zapijete môže takisto ovplyvniť spôsob, akým liečivo účinkuje. Na tieto nápoje by ste si mali dať určite pozor:

Mlieko

Vápnik v mlieku a mliečnych produktoch, napríklad jogurtoch či syroch, znižuje vstrebávanie niektorých antibiotík, konkrétne tetracyklínov, ktoré by ste určite nemali zapíjať mliekom. No ani pri ostatných liekoch sa mlieko neodporúča. Pozor by sme si mali dať predovšetkým pri užívaní preháňadiel. Mlieko u niektorých z nich umocňuje ich účinok, takže by vás mohol postihnúť nemilý následok v podobe hnačky.