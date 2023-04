Potrebujete zhodiť pár kíl? Vyskúšajte raňajkovú diétu

Čo ste dnes raňajkovali? Ak nič, mali by ste to napraviť. Nemecký web freundin.de prináša raňajkovú diétu, ktorá ma však úplne opačný prístup, ako by ste očakávali. Nenájdete v nej žiadne kalorické obmedzovanie či dokonca hladovanie. Raňajky sa pri nej považujú za najdôležitejšiu stravu dňa.

Dôležité je, kedy jete

Ideálne je, ak väčšinu denných kalórií prijmete ráno, ich odporúčaná hodnota je 700 kalórií, čo je približne 2900 kJ. Obed by mal byť už menej výdatný, príjem treba znížiť o 200 kalórií a energeticky najnižšiu hodnotu bude mať večera. Pohybovať by sa mala medzi 300 a 400 kalóriami, v priemere môže ísť o 1500 kJ. Príjem väčšiny sacharidov a bielkovín by ste mali presunúť na dopoludňajšie a poludňajšie hodiny. Najmä sacharidy určite k večeru uberajte. „Časť dňa, kedy jete, je často dôležitejšia ako to, čo jete a koľko má dané jedlo kalórií, pretože hladiny hormónov, ktoré sú zodpovedné za ukladanie a spaľovanie tukov sa počas dňa menia,“ vysvetľuje autorka štúdie o raňajkovaní profesorka medicína Daniela Jakubowiczová z univerzity v Tel Avive.

Dve skupiny

Svoje tvrdenie, že výdatné raňajky môžu viesť aj k úspechu pri chudnutí, sa profesorka snažila potvrdiť i štúdiou. Počas ôsmich mesiacov ju uskutočnila s deväťdesiatimi štyrmi ženami a mužmi, uvádza portál freundin. Profesorka Daniela Jakubowiczová rozdelila účastníkov do dvoch skupín s rôznymi plánmi stravovania. Jedna skupina dostala nízkosacharidový plán s menšími raňajkami, normálnym obedom a väčšou večerou, druhá konzumovala najviac kalórií ráno. Na konci štúdie obe skupiny schudli, lebo oba typy stravovania boli spojené so znížením kalórií.

Vyhrali bohaté raňajky

Raňajková skupina však schudla viac, navyše sa jej účastníci cítili bdelejší a energickejší. Navyše pociťovali menšiu chuť na sladké ako druhá skupina. Po prvých šestnástich týždňoch štúdie vznikla aj vyššia pravdepodobnosť, že takzvaná „raňajková“ skupina bude pokračovať v chudnutí, zatiaľ čo ostatní účastníci opäť pribrali. Ďalšie výskumy ukázali, že najlepšie je raňajkovať medzi šiestou a deviatou ráno, kedy je metabolizmus najaktívnejší. Kvalitné raňajky vám zlepšia výkonnosť i schopnosť koncentrácie.