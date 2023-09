Potraviny, ktoré ničia svaly. Toto NEJEDZTE po športovaní

Cieľom skríningu je nájsť pacientov, ktorí majú včasné štádium rakoviny hrubého čreva. Zdravotné poisťovne zašlú preventívne testy na okultné krvácanie na domáce adresy rizikovej skupine poistencov vo veku 50 až 70 rokov. Tento test si môžete vyžiadať aj u všeobecného lekára. Je potrebné ho opakovať každé dva roky. Pozitívny výsledok nemusí znamenať, že máte kolorektálny karcinóm, ale že potrebujete kolonoskopické vyšetrenie, prostredníctvom ktorého gastroenterológ diagnostikuje príčinu krvácania a stanoví liečbu.

Kolorektálny karcinóm vzniká vo väčšine prípadov z polypu sliznice konečníka alebo hrubého čreva. Trvá niekoľko rokov, kým sa polyp premení na zhubný nádor, a preto môžu byť pri kolonoskopii včas uskutočnené účinné opatrenia ako napríklad endoskopické odstránenie polypov.

Skríning nemá význam, ak by ste následne pre strach z bolesti odmietli pri pozitívnom náleze ísť na kolonoskopické vyšetrenie. Štandardom vo svete je absolvovať toto vyšetrenie bezbolestne a teda komfortne, u nás to je v súčasnosti možné iba na vlastné náklady. Musíte si priplatiť približne 50 € za analgosedáciu, teda za podanie utlmujúcich injekcií so sedatívom a silným analgetikom. Poisťovne sú pripravené uhrádzať analgosedáciu pri kolonoskopii, akonáhle bude nový výkon kodifikovaný v katalógu zdravotných výkonov ministerstva zdravotníctva.