Posilnite si imunitu cez črevá. Ktoré potraviny sú pre ne TOP?

Samotný vek ženy nad 35 rokov, aj bez iných ochorení a rizikových faktorov, znižuje úspešnosť otehotnieť. Predstavuje tiež viaceré riziká pre tehotnú ženu ako je zvýšený výskyt vrodených vývojových chýb plodu, potrat v prvom trimestri, úmrtie ženy a/alebo plodu pri pôrode, vysoký krvný tlak, gestačný diabetes mellitus a iné. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že ak má žena akékoľvek závažné ochorenie, ktoré môže potenciálne ohrozovať jej život, vo väčšine prípadov toto riziko v tehotenstve stúpa a tehotenstvo je vysoko rizikové. V prípade stavu po mozgovej aneuryzme by bolo potrebné prípadne tehotenstvo konzultovať ešte so špecialistami, ktorí sa na liečbe aneuryzmy podieľali. Neurológ, neurochirurg, cievny lekár zhodnotia aktuálny stav pacientky. O niečo menšie riziko by bolo v prípade, ak by aneuryzma bola vyriešená operáciou a žiadny iný patologický nález na cievach by už nebol zistený. V každom prípade by som považoval za veľmi dôležité pred prípadným plánovaním tehotenstva dobre zvážiť všetky riziká ohrozenia plodu a hlavne riziko úmrtia ženy.