SUPER VÝSKUM: Pôjdete dnes na rande? Rozhodne o tom mačka

Svet online zoznamiek je mínové pole. Je to neustály prúd nekonečných profilov, fotografií, životopisov a záujmov. A s rozmachom zoznamovacích aplikácií, ako sú Tinder, Badoo, ale aj starý Pokec a mnoho iných a nových, hľadanie potenciálneho partnera nebolo nikdy dostupnejšie. Štúdia z Univerzity v Nevade však poukazala na zaujímavý fenomén, ktorý by mohol spôsobiť, že niektorí muži premeškajú potenciálne zhodu, pretože vlastnia mačku.

Mačka alebo pes

Podľa štúdie, ktorá sa uskutočnila v roku 2015, väčšina žien, uprednostnila rande s mužom, ktorý vlastnil psa, pred tým, ktorý mal mačku. Dôvody tohto výberu nie sú celkom jasné, ale vedci si myslia, že to môže byť spôsobené spoločenským vnímaním mačiek ako ženských a psov ako mužských. Okrem toho sú mačky často spájané s tým, že sú nezávislé a rezervované, zatiaľ čo psov vnímame ako lojálnych a priateľských. Tieto vlastnosti domácich miláčikov mohli tiež prispieť k tomu, prečo ženy uprednostňujú mužov so psami.

Ženskí a neurotickí

Preferovanie psov pred mačkami potvrdila aj ďalšia štúdia, ktorá prebehla na Colorado State University v roku 2020. Tá zistila, že muži, ktorí na fotkách v zoznamovacích aplikáciách držali mačku, randili oveľa menej. Vedci tiež zistili, že mužov s mačkami ženy vnímajú ako „menej mužských“ a „viac neurotických“ ako mužov bez mačiek alebo so psom. Vedci predpokladajú, že to mohlo spôsobiť aj to, že väčšina z nás mačky pokladá za „ženského“ domáceho miláčika a preto muži s mačkami dostali hodnotenie ako "menej mužskí."

Hlúpe predsudky

Je však dôležité poznamenať, že ide len o dojmy a stereotypy. Len preto, že muž vlastní mačku, neznamená, že je menej mužný alebo menej priateľský. Vlastniť domáceho maznáčika akéhokoľvek druhu je v skutočnosti pozitívnou vlastnosťou, pretože ukazuje zodpovednosť, empatiu a starostlivú povahu. Je dôležité posudzovať človeka skôr na základe jeho činov a osobnosti než podľa výberu domáceho maznáčika.

Hladkanie mačky je jedným z najlepších spôsobov ako sa zbaviť stresu. Zdroj: Shutterstock

Takže, ak ste muž, ktorý vlastní mačku a snaží sa nájsť zhodu v zoznamovacích aplikáciách, nebojte sa. Existuje veľa žien, ktoré ocenia muža, ktorý miluje a stará sa o svojho mačacieho kamoša. A ak ženu odrádza to, že máte mačku, možno aj tak nie je pre vás tá správna partnerka.

Možno naozaj vo svete zoznamovania vyhrávajú psy nad mačkami, je však dôležité uvedomiť si, že domáce zvieratá by nemali definovať hodnotu partnera. Je dôležité zachovať si otvorenú myseľ a zamerať sa na to, čo je u potenciálneho partnera skutočne dôležité – jeho osobnosť, hodnoty a kompatibilita s vami. Koniec koncov, láska k zvieratám, či už sú to mačky, psy alebo akékoľvek iné domáce zviera, je vždy u budúceho partnera pozitívnou vlastnosťou.