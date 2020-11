Už drobné zmeny môžu prudko zrýchliť váš metabolizmus. Ak chcete vedieť, čo všetko musíte zmeniť, aby ste začali chudnúť.

Jedzte pomaly

Zdroj: Shutterstock

Nastavte si časovač na 20 minút a začnite pomaličky jesť. Každé sústo sa snažte požuť minimálne 20-krát. Vychutnajte si každý kúsok jedla a pomaly jedzte až do zazvonenia časovača. Pomalé jedenie spúšťa hormóny sýtosti. Keď do seba rýchlo nahádžete jedlo, váš žalúdok nestíha oznámiť mozgu, že je plný. A to potom vedie k prejedaniu.