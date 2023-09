Podľa akých kritérií si vybrať svoju zdravotnú poisťovňu?

Motivácia k zmene zdravotnej poisťovne je rôzna. Najčastejším dôvodom bývajú benefity nad rámec základnej zdravotnej starostlivosti. Najviac dokážu presvedčiť finančné príspevky na zuby, oči alebo na doplatky za lieky. Kľúčovým kritériom pri výbere poisťovne by však mal byť rozsah zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosť, ktorú mi daná poisťovňa zaručí, rýchlosť vybavenia u lekára, čakacie lehoty na vyšetrenia či zákroky a služby, ktoré poisťovňa ponúka nad rámec zákonného poistenia.

Bude vás mať kto ošetriť?

Dlhodobým lídrom v týchto oblastiach je u nás Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá má medzi svojimi takmer tromi miliónmi poistencov najviac ľudí s najnákladnejšími diagnózami – stará sa o väčšinu onkologických pacientov a diabetikov na Slovensku a o takmer všetkým hemofilikov. VšZP má jednu z najširších sietí zdravotníckych zariadení. Tento rok do nej, okrem iných, pribudla aj Nemocnica Bory. Najširšiu sieť zazmluvnených poskytovateľov ponúka napríklad pri všeobecných lekároch pre dospelých či stomatológoch.

VšZP je tiež lídrom v inovatívnej liečbe. Každý rok sa jej darí schvaľovať čoraz viac tzv. výnimkových liekov, ktoré pomáhajú zvyšovať kvalitu života pacientov s najnáročnejšími diagnózami. V roku 2022 schválila VšZP až 97 % zo všetkých žiadostí o úhradu nekategorizovaných liekov. Vďaka prístupu k inovatívnej liečbe onkologickí pacienti, poistenci VšZP, majúdlhšie prežívanie a lepšiu kvalitu života. V prípade, že neexistuje vhodná liečba na Slovensku, poisťovňa robí všetko pre to, aby ju pacient získal v zahraničí. Dôkazom toho je, že minulý rok vynaložila najviac financií na úhradu cezhraničnej zdravotnej starostlivosti zo všetkých poisťovní.

Službami k dostupnejšej zdravotnej starostlivosti

VšZP poskytuje pre poistencov aj množstvo služieb ako je bezplatné predpôrodné, popôrodné a psychologické poradenstvo. Svoje záležitosti jednoducho na pobočkách vybavia aj poistenci so sluchovým postihnutím, a to prostredníctvom služby Online tlmočník. VšZP rozšírila svoje služby aj o ocenenie každého darcu krvi za každý jeden odber.

Výnimočnou novinkou pre verných klientov je spustenie vernostného programu Vernosť+, vďaka ktorému môžu klienti, ktorí sú súčasťou VšZP rodiny viac ako rok a nemajú nedoplatky na zdravotnom poistení, využiť až tri nové služby. Prostredníctvom služby Aktiv+ majú poistenci k dispozícii vstupy do viac ako 600 športových či rekreačných zariadení na celom Slovensku. Cez službu Dr. Nonstop+ sa môžu poistenci telefonicky alebo cez videohovor spojiť a poradiť sa so všeobecným lekárom alebo pediatrom o svojom zdravotnom stave, prípadne o zdraví svojho dieťaťa. Objednanie+ zas prináša jednoduché vyhľadávanie lekára a možnosť objednať sa priamo cez mobilnú aplikáciu alebo ePobočku na vyšetrenie alebo kontrolu z pohodlia domova.

Poisťovňa si váži aj každého nového klienta, ktorý jej prejaví dôveru a prepoisti sa. Poistenci, ktorí sa od 1. 1. 2024 stanú súčasťou VšZP, získajú uvítací bonus vo výške 50 €, ktorý môžu využiť na nákup v lekárni.

Kde dostanete najširšiu preventívnu prehliadku?

Keďže stále platí, že je lepšie chorobe predchádzať ako ju liečiť, VšZP poskytuje aj nadštandardnú prevenciu, teda nad rámec zákonnej preventívnej prehliadky. Ponúka najviac vyšetrení zameraných na sledovanie ovplyvniteľných rizikových faktorov onkologických, kardiovaskulárnych a iných ochorení. Ak navyše pravidelne chodíte na preventívne prehliadky, poisťovňa vás odmení v rámci benefitného produktu Peňaženka zdravia finančnými príspevkami až do výšky 800 eur. Príspevky je možné čerpať na zuby, oči, lieky či očkovanie.

10 dôvodov, prečo byť poistený vo VšZP

1. VšZP je najdôveryhodnejšia značka 2021 a 2022. Pre poistencov predstavuje istotu v prípade potreby zdravotnej starostlivosti.

2. VšZP má jednu z najširších sietí zdravotníckych zariadení. Najširšiu sieť zazmluvnených poskytovateľov ponúka napríklad pri všeobecných lekároch pre dospelých či stomatológoch.

3. Schvaľuje viac ako 97 % všetkých žiadostí o inovatívnu liečbu a pacientom so vzácnymi ochoreniami prepláca aj najdrahšie lieky na svete.

4. Vynakladá najviac finančných prostriedkov na najťažšie prípady – liečba spinálnej svalovej atrofie, kardiovaskulárne ochorenia, hemofília a ďalšie.

5. Do liečby onkologických pacientov vlani investovala vyše 395 miliónov eur. Najviac peňazí vynaložila na liečbu rakoviny prsníka a rakoviny prostaty.

6. Vynakladá najviac prostriedkov v prepočte na jedného poistenca spomedzi všetkých poisťovní. Takmer všetky peniaze z verejného zdravotného poistenia investuje do liečby svojich klientov.

7. Poskytuje nadštandardné preventívne prehliadky.

8. Mobilná aplikácia VšZP je vďaka svojej užitočnosti jednou z najsťahovanejších na Slovensku.

9. Poskytuje poistencom finančný príspevok až do výšky 800 eur ročne na starostlivosť o zuby, oči, doplatky za lieky, pre mamičky a deti, aj pre diabetikov, Uvítací bonus 50 eur na lieky pre každého nového poistenca a balík troch služieb v podobe programu Vernosť+ pre všetkých verných.

10. Je moderná, rodinná zdravotná poisťovňa, ktorá má ku každému blízko.

Poisťovňu je možné zmeniť len raz ročne. Ak aj vy chcete získať uvítací bonus či využívať služby vernostného programu Vernosť+, medzi ktoré patrí aj Dr. Nonstop+, či mať prístup k množstvu benefitov z Peňaženky zdravia, prepoistite sa do VšZP do 30. septembra. Môžete tak urobiť aj online alebo v ktorejkoľvek pobočke VšZP na Slovensku.