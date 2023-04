Podcast Dobré jedlo pre Zdravie: Kedy tráviace problémy hlásia rakovinu?

Klasická kuchynská soľ obsahuje chlorid sodný (NaCl), ktorý vzniká spojením chlóru a sodíka. Sodík je minerálna látka, ktorú naše telo nevyhnutne potrebuje pre správne fungovanie, zároveň ale spôsobuje zadržanie vody v tele a tým môže spôsobovať zvyšovanie krvného tlaku.

Existuje soľ, v ktorej je časť chloridu sodného (zhruba 25 %) nahradená chloridom draselným, tzv. dietetická soľ. Pri jej konzumácii dochádza k nižšiemu príjmu sodíka do organizmu. Je bežne dostupná v lekárňach. Táto soľ je na bežné používanie do kuchyne pre pacientov s vysokým krvným tlakom vhodnejšia. Neznamená to ale, že s ňou môžete soliť vo vyššej miere. Dôležité je vyhnúť sa tiež príjmu „skrytej soli“ v rôznych slaných pochutinách, polotovaroch, údeninách, kečupe, konzervách, sójovej omáčke, šunkách a zaradiť do jedálnička viac čerstvej zeleniny a ovocia.

Veľmi častým skrytým zdrojom sodíka sú aj minerálne a stolové vody. Niektoré môžu obsahovať aj viac ako 0,5 g sodíka na liter. V prípade vysokého krvného tlaku vyhľadávajte vody s nízkym obsahom sodíka. Denná dávka soli by nemala byť vyššia ako 5 g, pre pacientov s vysokým krvným tlakom približne 3 g.