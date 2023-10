Podcast Dobré jedlo pre Zdravie: Kde nájdeme najviac vitamínu C?

Pre koho je vitamín C naozaj dôležitý? Musíme si ho dopĺňať všetci? Biochemička Veronika Hanáková nám prezradila aj to, čo sa s vitamínom C deje, keď sme v strese alebo priveľa športujeme.