Podcast Dobré jedlo pre Zdravie: Bylinky pre pečeň a žlčník

Potrebuje pečeň a žlčník skutočne detox alebo je to len módny trend? Oba orgány sú najaktívnejšie na jar a prospejú im bylinky, ktoré podporujú tvorbu žlče, pomáhajú jej odtoku a spriechodňujú žlčovod. Ktoré sa oplatí pomlieť, uvariť alebo pridať do tinktúry? V dnešnom podcaste sme zisťovali u bylinkárky Ivety Henzelyovej, či je ostropestrec skutočne taký zázračný a ako dlho by sme mali piť bylinkové čaje, aby nám neublížili. Ktoré sa oplatí striedať, kombinovať a kto by mal byť pri ich užívaní opatrný?

