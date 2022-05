Pocit po jedle naznačujúci zákerný NÁDOR. Všimnite si ho včas!

Postupy pri deťoch s poruchou pozornosti sú veľmi podobné, či už sa jedná o narušenie pozornosti s hyperaktivitou, či bez nej. Je vhodné, aby na deti nepôsobilo priveľa podnetov. Má sa zadať jedna jasná inštrukcia. Ak dieťa nereaguje na inštrukciu zadávanú kolektívne, treba mu ju dať osobne. Dieťa by malo sedieť čo najbližšie k učiteľovi. Nielen preto, aby s ním ľahšie pracoval, ale i preto, aby nemalo v zornom poli spolužiakov, ktorí môžu pôsobiť rušivo. Oceňované by mali byť hlavne momenty, kedy dieťa pracuje pekne a sústredene. Ak vykrikuje, prekrikuje ostatných, môže učiteľ použiť vizuálnu kartičku „mám slovo", ktorú má v triede práve to dieťa, ktoré hovorí. Zároveň treba odsledovať, kedy sa zhoršujú príznaky kriku, ničenia a podobne. Môžu totiž súvisieť s aktuálnou únavou a preťaženosťou, kedy by dieťa potrebovalo trochu pauzu. Porucha pozornosti súvisí často s nezrelou štruktúrou mozgu. Vaše dieťa má reálny problém. To ale neznamená, že sa treba vzdať ambície na to, aby sa v škole snažilo čo najviac sústredene venovať všetkým školským aktivitám a učilo sa ovládať. Osobný asistent by bol určite veľkou pomocou tak pre učiteľa, ako i pre vášho syna. Ak ale máte pocit, že by ste radšej zvolili školu s prísnejším riadením a kontrolou zo strany učiteľa, máte samozrejme i túto možnosť.