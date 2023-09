Pobolieva vás hrdlo? Praktické domáce triky ako ho upokojiť

Už pri prvých bolestiach hrdla dávajte pozor na to, aby neboli sliznice príliš suché. Pomôže aj pravidelné vetranie či zvlhčovač vzduchu, pokojne si do neho pridajte éterické oleje, výborná je napríklad myrha, eukalyptus prípadne olej z čajovníka. Niektoré domáce a navyše jednoduché recepty vám poskytnú od bolesti hrdla úľavu. Jedným z najznámejších pomocníkov je určite cibuľa. Jednu väčšiu nakrájajte nadrobno, dajte do sklenej nádoby, zmiešajte s dvomi lyžicami medu a nechajte aspoň štyri hodiny postáť. Potom preceďte cez sitko, aby vám zostala len šťava. Čo ešte môžete ešte urobiť?

Kloktanie

Pomôžte si klasickým receptom overeným rokmi, je ním kloktanie. Stačí si rozpustiť čajovú lyžičku kuchynskej soli v 250 ml vlažnej vody. Kloktanie opakujte niekoľkokrát behom dňa. Soľ dezinfikuje hrdlo a zároveň pôsobí proti bolesti. Výborným pomocníkom je i tinktúra zo šalvie. Prá kvapiek pridajte do pohára vlažnej vody. Na kloktanie môžete použiť aj silnejší šalviový čaj. Táto bylinky má upokojujúci a protizápalový účinok.