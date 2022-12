Ploché brucho bez posilňovania? 6 trikov ako si pomôcť

Disciplína ide v zimných mesiacoch často bokom. Ani sa nenazdáte a už sa ledva zapínate do obľúbeného kostýmu či riflí. Nemáte už čas a chuť na brušáky? Môžete si pomôcť pri vylepšovaní aj iným spôsobom. Triky, ako si vylepšiť brucho priniesol nemecký portál freudin.de. Prirodzené zmeny, ktoré prinesú úspech, ľahšie zaradíte do svojho denného harmonogramu.

Neponáhľajte sa

Pri jedle sa neponáhľajte, pomalá konzumácia akéhokoľvek jedla má mnoho zdravotných výhod. Ak obed alebo večeru hltáte, telo pomaly reaguje na pocit sýtosti. Jednoducho nemá na správne vyhodnotenie čas. Pokiaľ však budete jesť pomaly a každé sústo požujete aspoň 50-krát, budete mať rýchlejšie pocit sýtosti a v súčte zjete menej. Ak sa vám to zdá veľa, skúste na začiatok žuť sústo 20-krát a postupne to zvyšujte. Rovnako platí, že pri jedle by ste sa nemali rozprávať.