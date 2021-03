Pitný režim pre štíhlosť a zdravé obličky: Koľko pohárov je dosť?

Základom prežitia v horúcich letných dňoch je nepochybne dostatok tekutín. Na ne by sme však mali myslieť počas celého roka. Aj v chladnejších mesiacoch, keď máme prirodzene menší pocit smädu a mnohí si to ani neuvedomujeme. Takisto sa menej potíme a do pitia sa nám akosi nechce.

„Ľudské telo obsahuje 50 až 70 % vody, percento závisí od veku, pohlavia a zdravotného stavu. Voda sa v ľudskom tele zúčastňuje na každom procese, ako sú biochemické reakcie, prenos živín, homeostáza buniek a vnútorného prostredia organizmu, vylučovanie metabolitov – odpadových látok z tela a mnohých ďalších,“ vysvetľuje výživová poradkyňa Vilma Vittek. Voda je pre náš život mimoriadne dôležitá a keďže si naše telo nedokáže vytvoriť tekutiny samo, je odkázané len na ich prísun. Koľko ich denne potrebuje?

Dva litre stačia?

Zdroj: Shutterstock

„Existujú viaceré odporúčania na potrebné množstvo prijatej tekutiny. Napríklad, že dospelý človek by mal vypiť približne 20 až 40 ml tekutín na jeden kilogram svojej telesnej hmotnosti za 24 hodín, čo je približne 2 až 3 litre tekutín denne. Toto množstvo však ovplyvňujú mnohé faktory – vonkajšia teplota, vlhkosť, telesná aktivita, zdravotný stav, vek a mnohé ďalšie,“ hovorí, že univerzálny vzorec, ktorý by platil pre každého, nečakajte. Podľa odborníčky totiž neexistuje.

Príjem dostatočného množstva tekutín súvisí s ich výdajom, čiže s celkovou dennou bilanciou. „Určite sa treba riadiť vlastnými pocitmi a v prípade pobytu v teplejšom prostredí alebo pri zvýšenej telesnej aktivite prirodzene zvýšiť množstvo prijatých tekutín,“ upozorňuje. Myslieť na to by sme mali aj v období chrípok a nachladnutí. „Dodržiavanie pitného režimu je mimoriadne dôležité pri akomkoľvek ochorení, keď máme zvýšenú teplotu, potíme sa a užívame lieky,“ apeluje Vilma Vittek.

Príjem tekutín by si mali strážiť aj ľudia, ktorých trápi vysoký tlak a užívajú lieky na odvodnenie – diuretiká. „Aj pri nulovej fyzickej aktivite a pobyte v prostredí s normálnou teplotou je potrebné denne prijať minimálne 1,5 až 2 litre tekutiny,“ dodáva. Nezabúdajte, že do celkového objemu prijatých tekutín sa nezapočítava mlieko, káva či pivo.