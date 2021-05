Pfizer, Moderna, AstraZeneca: Toto sú vaše skúsenosti s 2. dávkou

Agáta (52) – učiteľka

vakcína: Moderna

Keď som dostala Modernu, mala som ohromnú radosť. Moje kolegyne dostali väčšinou AstraZenecu a všetky boli jeden až dva dni neschopné fungovať. Ja som mala trochu bolestivé rameno, ale nič sa nedialo. Keby sa ma každý nepýtal, ako sa cítim, ani by som si to neuvedomovala. Po druhej vakcíne AstraZenecy mojim kolegyniam dokopy nič nebolo, len jednu bolela hlava. Ja som mala akoby silnú chrípku. Všetko, čomu som sa úspešne vyhla po prvej vakcíne, prišlo až pri druhej dávke. Horúčka, bolesti svalov, kĺbov, strašná slabosť, únava. Zle mi bolo deň. Na druhý som bola ešte unavená, ale na tretí už bolo všetko ok.

Prvú časť vašich skúseností s očkovaním sme vám priniesli v tomto článku.

Michal (63)

vakcína: Pfizer

Nebolo mi nič. Ani po prvej, ani po druhej. Hoci som mal oddychovať, pokosil som celú záhradu a narúbal trochu dreva, lebo tento máj je studený.

Po prvom očkovaní mi začali strašné bolesti kĺbov, opuchnuté, horúce, červené – bedrá, kolená, ramená. Neprešlo to však po prvom dni, ani po dvoch. Musela som ísť k lekárovi, dal mi fakt silné lieky od bolesti a výmenný lístok k reumatológovi. Skúšali ste sa objednať k reumatológovi v dnešnej dobe, ak k nijakému nechodíte? Je to priam nemožné. Termín som dostala o 2 mesiace! Ako akútny prípad. Lucia H.

Alena – pomocná sila v reštaurácii

vakcína: Pfizer

Napriek tomu, že pracujem v úzkom kolektíve a stretávam sa s minimom ľudí, očkovanie vnímam ako veľmi dobrú vec. Hoci bola pandémia, naďalej sme pracovali, lebo väčšina našich zákazníkov si jedlo objednávala cez donášku už pred pandémiou. Z prvej vakcíny Pfizeru mi nič nebolo, ale z druhej som dostala také bolesti do krížov, že som sa nedokázala postaviť na nohy. Môj lekár povedal, že to určite nemám z vakcíny. Ale ako sledujem svoje kamarátky a kolegov, každému akoby to udrelo tam, kde má najslabšie miesto. Moja šéfka máva migrény, a po prvej vakcíne (AstraZeneca) mala strašné bolesti hlavy, sestru už dlhšie pobolieval zub a neriešila to. Po druhej dávke Pfizeru jej opuchlo ďasno a strašne ju to bolelo. Zubár povedal, že tam má silný zápal. Všetko sa to stalo do 24-hodín od podania vakcíny. Všetkým fanatikom odkazujem, že i naďalej si myslím, že benefity vakcíny predbehli negatíva, ale tie negatíva netreba podceňovať.

Ako ste očkovanie zvládli vy? Napíšte nám svoje skúsenosti na mail: redakcia.zdravie@newsandmedia.sk

Martin (33)

vakcína: AstraZeneca

Prvá dávka AstraZenecy bola pre mňa katastrofa. Som športovec, nebývam chorý a zrazu som mal horúčku skoro 39 °Celzia, bolesť celého človeka, veď mňa boleli ešte aj oči. Druhej dávky som sa obával, ale bol som len trochu unavený. Vyspal som sa a na druhý deň mi nič nebolo.

Zuzana (41)

vakcína: AstraZeneca

Používanie Astry prerušili týždeň po tom, ako som sa dala zaočkovať. Hovorím si, no super! Mala som počkať a objednať sa neskôr! Ale nič mi nebolo. Sestra je dvojička a termín dostala krátko po mne, dostala však Modernu. A jej bolo snáď všetko. Horúčka, hnačka, zimnica, bolesť svalov, kĺbov, hlavy... Obe sme však mali iba prvú dávku. Neviem, ako dopadneme po druhej.

Ivan

vakcína: Pfizer

Na druhý deň po druhej dávke Pfizeru som cítil bolesť v mieste vpichu, zimnicu, teplotu som mal 37,3 °C, bolesť svalov a veľmi nepríjemný ťah v šľachách prstov na nohách, takmer mravenčenie. Pociťoval som to hlavne keď som sa pokúšal prsty nôh dvíhať smerom nahor...

Jana

vakcína: Pfizer

Po druhej dávke: únava, spavosť a pri väčšej námahe sa rýchlo zadýcham (pravidelne športujem, behám 9 až 12 km), trvá to asi dva týždne.

Lucia H.

vakcína: Moderna

Bola som nadšená, že mám Modernu. Najmä preto, že všetci vraveli, že je ako Pfizer. Ten mali už mnohí v mojom okolí, Modernu však nikto. Po prvom očkovaní (asi po 8 hodinách od vakcinácie) mi začali strašné bolesti kĺbov, opuchnuté, horúce, červené – bedrá, kolená, ramená. Neprešlo to však po prvom dni, ani po dvoch. Musela som ísť k lekárovi, dal mi fakt silné lieky od bolesti a výmenný lístok k reumatológovi. Skúšali ste sa objednať k reumatológovi v dnešnej dobe, ak k nijakému nechodíte? Je to priam nemožné. Termín som dostala o 2 mesiace! Ako akútny prípad. Ďalšia možnosť bola objednať sa k súkromníkovi, ale to si dovoliť nemôžem. Lieky od môjho lekára zabrali. Fakt sa veľmi obávam, že sa mi to po druhej vakcíne stane znova. Skutočne váham, či na ňu ísť.

Radovan

vakcína: Pfizer

Mne nič nebolo po prvej, ani po druhej. Žena sa, ale po druhej „pfizerke“ dobre necítila. Mala vyššiu teplotu, zimnicu, bola unavená. Prešlo jej to do dvoch dní.

Na očkovanie proti chrípke treba myslieť už teraz, aby sa nezopakoval kolaps z jesene. Zdroj: Shutterstock

Michaela

vakcína: Pfizer

Nič mi nebolo ani po prvej, ani po druhej. Trochu ma bolelo rameno, moju mamu po Pfizeri tiež. Sestra dostala Modernu, po druhej vakcíne mala príznaky, ktoré pripomínali chrípku.

Ako ste očkovanie zvládli vy? Napíšte nám svoje skúsenosti na mail: redakcia.zdravie@newsandmedia.sk