Usteliete si hneď po zobudení posteľ? Môže to byť chyba

Nájsť si čas na prezlečenie a pranie posteľnej bielizne si niekedy vyžaduje nadľudské úsilie. Radšej ako sa pustiť cez víkend do veľkého prania, sa vyberiete von. Čas by ste si mali nájsť. Kým v zime stačí meniť posteľnú bielizeň raz za dva, tri týždne, s príchodom teplejších dní by to malo byť častejšie.

Vlhko a teplo

Navonok možno nič nepostrehnete, ale medzi dvoj- až trojtýždennými navlečenými perinami je rozdiel. Na posteľnej bielizni rastie počet roztočov, baktérií, húb. Darí sa im preto, lebo počas noci vypotíte priemerne 1,5 litra tekutín. Navyše je pod perinou príjemné teplo. Ideálne prostredie na množenie záškodníkov. Posteľná bielizeň tak môže spôsobiť ťažkosti najmä alergikom a astmatikom. Počas letných mesiacov sa počet roztočí či baktérií znásobuje rýchlejšie ako v zime. Môže za to teplé počasie i fakt, že sa oveľa viac potíte. Podľa odborníkov by ste si mali urobiť čas na výmenu posteľnej bielizne každý týždeň.

Ako ich prať?

Posteľnú bielizeň vyperte na 60 stupňov Celzia. Pri tejto teplote sa spoľahlivo zbavíte roztočov. Ak ste v posteli vyležali virózu. Operte posteľnú bielizeň pri 95 stupňoch Celzia. Pri výbere novej posteľnej bielizne, siahnite skôr po prírodných, priedušných materiáloch, ideálna je bavlna. Nechávate si ráno posteľ rozhádzanú? Robíte dobre. Niektoré výskumy naznačujú, že ak si ráno nepopostielate, dávate roztočom menšiu šancu na množenie. Rozhádzaná posteľ lepšie dýcha, je svetlejšia a prevetrá sa. Samotné periny a vankúše by ste mali kúpiť nové približne po šiestich až ôsmich rokoch používania. Pravidelne sa snažte aj povysávať matrac.