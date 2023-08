S partnermi sa rozchádzame najmä po lete: Ničí lásku koniec augusta?

Podľa sociológov z Washingtonovej univerzity v Seatle sa americké páry najčastejšie rozchádzajú na konci leta a po vianočných sviatkoch. Ľudia sú sklamaní, lebo sa nenaplnili ich očakávania.

Priveľké očakávania

Vedci z tímu Julie Brinesovej rátali, koľko ľudí sa rozviedlo v štáte Washigton od roku 2011 do roku 2015. Podobné čísla zistili aj v štátoch Ohio, Minesotta, Florida a Arizona. To sú štáty s podobnými zákonmi o rozvodoch, hoci s rôznymi ekonomickými podmienkami. Prišli na to, že najviac rozvodov sa koná v auguste a v septembri, teda na konci leta. „Letné prázdniny zvykneme stráviť v kruhu najbližších. Je to čas rodiny," myslí si Brinesová. Dvojice, ktoré majú problémy, sú presvedčené, že práve vtedy si vyriešia svoje problémy a spoločne strávené chvíle ich manželstvo zachránia. Ale je to presne naopak. Po lete sa frustrovaní partneri zmobilizujú a spravia vážne rozhodnutie. Druhá vlna rozvodov prebieha v marci, čo je oneskorená reakcia na Vianoce. Ide o typické rodinné sviatky, pri ktorých sa opakuje podobná situácia.