Druhú dávku od Pfizeru zvládate oveľa horšie. Aj tí, čo prvú ani necítili

Problematika neplodnosti je veľmi komplikovaná a komplexná odpoveď by presiahla rámec tejto poradne. Neplodnosť je stav, pri ktorom žena pri pravidelnom pohlavnom styku najmenej dva krát do týždňa neotehotnie počas obdobia jedného roku. Problém sa týka páru – ženy aj muža, príčina je v 35-45% u muža, v 45-55% u ženy, v 5-10% sa príčina nezistí a u 15-20% párov je problém u oboch partnerov. Nárast počtu neplodných párov v posledných rokoch súvisí najmä s odkladaním počatia do neskorších vekových období, plodnosť so stúpajúcim vekom ženy klesá.

Príčiny neplodnosti môžu byť rôzne a môžu sa aj kombinovať, rámcovo sa môže u ženy jednať o problémy vrodené, hormonálne, vyčerpanie vaječníkov, imunologické, infekčné, psychogénne, liekové interferencie, súvisiace s inými ochoreniami, neznáme, u muža vrodené, obštrukčné, hormonálne, toxické, postradiačné, imunologické, infekčné, psychogénne, liekové interferencie, súvisiace s inými ochoreniami, neznáme.

Problém je potrebné začať riešiť so svojim gynekológom, muž by mal podstúpiť vyšetrenie u andrológa alebo urológa. Pri prvom vyšetrení sa gynekológ bude pýtať na vek, dĺžku trvania neplodnosti, frekvenciu pohlavného styku, prípadné predchádzajúce tehotnosti (či boli s tým istým partnerom), potraty, menštruačný cyklus (vhodné je viesť si menštruačný kalendár), výtok z bradaviek , prekonané operácie, celkové ochorenia (diabetes mellitus, ochorenia štítnej žľazy atď.), užívanie liekov, fajčenie, zmeny hmotnosti, stravovacie návyky, pracovné fyzické a psychické zaťaženie.

Vhodné je priniesť správy od iných lekárov, ev. operačné nálezy a pod. Nevyhnutná je aj spolupráca a ochota muža podrobiť sa vyšetreniu. Pre úspešnosť liečby je potrebné zistiť príčiny neplodnosti, postupuje sa podľa algoritmu vyšetrení. Treba si uvedomiť, že sa jedná o náročný proces vyžadujúci viacero návštev u lekára, často viazaných na presný deň menštruačného cyklu, riešenie často vyžaduje spoluprácu viacerých lekárov (andrológ, špecialista v odbore reprodukčná medicína , endokrinológ , genetik atď.). Podľa zistenej príčiny gynekológ poskytne základnú liečbu, ak nie je úspešná, odosiela pacientku do niektorého z centier pre liečbu neplodnosti.