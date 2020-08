Overený recept na skvelý kapustový coleslaw. Lepší ako v známom fast foode!

Šalát z čerstvej kapusty a mrkvy so skvelým dresingom síce pochádza z Holandska, no veľmi populárny sa stal aj u nás vďaka jednej zo sietí fast foodov. Okrem kapusty do neho môže dať aj celer, cibuľku či dokonca ananás. Receptov je mnoho, ale tento patrí k základným a je naozaj výborný. Coleslaw je perfektná príloha nielen k mäsitým jedlám.

Potrebujete:

½ hlávky čerstvej kapusty (bielej)

1 veľkú mrkvu

1 zelenú papriku

2 PL citrónovej šťavy

4 PL kryštálového cukru

štipka soli

250 ml majonézy (môže byť aj menej)

Postup:

Listy kapusty oddelíme a na pár minút namočíme do slanej vody. Dobre opláchneme, nakrájame alebo v robote postrúhame na jemné prúžky. Mrkvu očistíme, a ručne, prípadne v robote nastrúhame najemno. Papriku nakrájame alebo nastrúhame na jemno. Postrúhanú zeleninu zmiešame a pridáme ostatné ingrediencie, všetko spolu dobre premiešame. Šalát môžeme podávať okamžite, no ešte lepší je vychladený z chladničky na druhý deň.

Dobrú chuť!