Osem hodín spánku, za ktoré vám vaše telo poďakuje

Spánok je totiž nevyhnutný pre kvalitný odpočinok tela a mysle. Ak mu doprajete tých 8 hodín každý deň, uvidíte, že vám za ne vaše telo poďakuje.

Čo sa v tele deje počas spánku

Počas spánku v tele prebiehajú opravné procesy – telo sa zotavuje. Dochádza k oprave trhliniek v svaloch a úponoch, obnove buniek, podpore imunitného systému, srdcových a cievnych funkcií. Vo fáze hlbokého spánku dochádza k uvoľneniu chrbtice, kĺbov, svalov a vnútorných orgánov. Výsledkom je lepšia duševná pohoda a vyšší výkon počas dňa. Vedecké štúdie dokázali, že kvalitný spánok môže významne predĺžiť náš život.

Za kvalitný spánok vám telo poďakuje

Tiež najlepšie spíte, keď doslova odpadnete od únavy? Kľúčom ku kvalitnému spánku nie je to, do akej miery sa predtým unavíte, ale ako si ľahnete. Aby sa telo správne zregenerovalo, musí sa uvoľniť a byť v správnej polohe, v ktorej ho nič netlačí a chrbtica je v rovine. Na to slúžia matrace, no nezabúdajte ani na vankúš, na ktorom odpočíva hlava a krčná chrbtica.

Kvalitné matrace zaisťujú čo najlepšiu anatomickú a ortopedickú podporu, ktorá umožní svalom, kĺbom a chrbtici maximálne uvoľnenie.

„V ľahu na chrbte by chrbtica mala byť prirodzene zakrivená do tvaru dvojitého písmena S a telo musí byť v rovine. Medzi matracom a telom by nemala byť v oblasti bedier medzera. V polohe na boku zasa musí byť chrbtica rovnobežne s matracom,“ radí Radomír Šmahlík, spánkový poradca Magniflex.

Matrace, na ktorých sa telo pretiahne a zregeneruje

Celosvetovým patentom zameraným na biomechanickú regeneráciu chrbtice sú matrace MagniStretch, ktoré chrbticu počas spánku preťahujú. Využívajú tlak ľudského tela na matrac a pri zaťažení sa dve zóny matraca rozťahujú opačným smerom. Tým počas spánku jemne naťahujú chrbticu a umožňujú regeneráciu jednotlivých medzistavcových platničiek a chrbtového svalstva, uvoľňujú zacviknuté nervy, spomaľujú proces zosadania chrbtice a zlepšujú krvný obeh.

Matrace MagniStretch ‒ 8 hodín spánku na tomto matraci má rovnaký účinok ako 30 minút intenzívneho strečingu. Zdroj: Magniflex

„Matrace MagniStretch sú obľúbené najmä medzi zákazníkmi, ktorých trápia problémy s vysunutím platničky, zacviknutím nervov, zosadaním chrbtice a problémy s chrbtovým svalstvom,“ hovorí Radomír Šmahlík.