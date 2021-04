Odmalička bola obézna. Zaťala sa a schudla 40 kíl! Dôležitá je táto zmena

Kanaďanka Isabelle Audetteová trpela nadváhou už ako malé dieťa. Hlavným dôvodom bola strava založená najmä na rýchlom občerstvení. V roku 2016 vážila cez 100 kíl a mala problém zohnať si oblečenie, ktoré by sa jej páčilo a zároveň jej aj sedelo.

„Za moju obezitu mohlo viacero faktorov. Bola som emocionálny jedák a vo vzťahu, ktorým som si bola až príliš istá a preto mi bolo jedno, ako vyzerám a koľko vážim. Moji rodičia veľmi veľa pracovali a na domáce varenie nemali čas. V podstate som preto vyrástla na nezdravej strave," povedala Isabelle pre magazín Thrive Global.

Dnes je z nej úplne iná žena. Zdroj: Instagram@iisaxxo

Aj napriek občasným nepríjemným poznámkam v škole, nemala Isabelle so svojou váhou žiaden problém. Jedna rodinná blízka jej raz povedala, že by nikdy nedokázala schudnúť. Mladé dievča sa zmierilo s tým, že bude vždy „silnejšia". Toto jej životné nastavenie však zmenila letná dovolenka na Malorke v roku 2016. Isabelle sa obklopená slnkom, pieskom a množstvom štíhlych ľudí zrazu necítila vo svojej koži dobre. Cudzí ľudia na ňu zvedavo a odsudzujúcio zazerali. Bolo to pre ňu veľmi nepríjemne a rozhodla sa, že to musí zmeniť.

Po prílete domov začala s chudnutím. Hamburgery a sladené limonády vymenila za čerstvé ovocie, zeleninu a chudé mäso. Zmenou jedálnička prišli aj prvé úspechy, po ktorých začala s cvičením. Kilá išli dole neuveriteľne rýchlo. Za 10 mesiacov schudla Isabelle 40 kíl.

„Ak chcete schudnúť, vyžaduje si to veľa úsilia. 80 % práce sa odohráva v kuchyni a zvyšných 20 % v telocvični. Ja som každý deň chodila plávať, aby som si hneď na začiatku nezaťažovala kĺby, ktoré boli bez športu aj tak vystavené veľkej hmotnosti," hovorí Isabelle.

„Som nesmierne pyšná, že sa mi môj sen podarilo dosiahnuť. Páči sa mi motivovať ostatných ľudí prostredníctvom sociálnych sietí a ukázať im, že keď máte správne nastavenú myseľ, všetko je možné," dodáva mladá trénerka.