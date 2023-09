Radi si doprajete malú sladkosť? Pozor na túto nečakanú HROZBU!

Rada vypekáte dobroty? Nedeľa bez koláčika sa nepočíta? Alebo chodievate s priateľom či manželom na obľúbenú zmrzlinu? Možno by ste to mali prehodnotiť! Muži, ktorí jedia stravu s vysokým obsahom cukru, majú o 23 % zvýšené riziko vzniku duševnej poruchy.

Cukor ničí duševné zdravie

Bez ohľadu na to, či ste muž alebo žena, ak ste sa už na depresiu liečili, cukor zvyšuje riziko jej návratu. Tvrdia to odborníci z University College v Londýne. Analyzovali údaje a súvislosti medzi príjmom cukru a duševným zdravím u viac ako 5000 mužov a 2000 žien v priebehu 30 rokov.

Z výskumu vyplýva, že miliónom mužov po celom svete hrozí, že sa môžu stať úzkostnými a depresívnymi. A to len vďaka tomu, že to preháňajú s príjmom sladkých jedál. Pri konzumácii viac ako 67 g cukru denne sa po 5 rokoch zvyšuje riziko rozvoja depresie o nezanedbateľných 23 % v porovnaní s tými, ktorí zjedli denne menej ako 39,5 g. Odporúčaná denná dávka cukru pre dospelého muža je 30 g, podľa štatistík to ale väčšina chlapov asi dvojnásobne prekračuje. Nemusia sa pritom objedať zákuskami či zmrzlinou, cukry sú ukryté v množstve spracovaných potravín. U žien sa rovnaká spojitosť medzi cukrom a vznikom depresie nezistila.

Sladké môže privolať depresiu späť

„Existuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú vznik depresie či bipolárnej poruchy. Strava s vysokým obsahom sladkých potravín a nápojov môže byť povestná posledná kvapka, po ktorej pohár pretečie,“ vraví vedúca štúdie Dr Anika Knüppel z University College v Londýne.

Bez rozdielu pohlavia však podľa výskumu platí, že ak sa u človeka už psychicky podmienené poruchy nálady vyskytovali, pri vysokej konzumácii cukru je viacnásobná šanca, že po piatich rokoch sa depresia prihlási znova, a to v porovnaní s tými, ktorí toľko cukru nejedli.

Kde-tu si život osladiť je OK

Zároveň sa ukázalo, že depresie či bipolárne poruchy nezvyšujú záujem ľudí o jedlo s vysokým obsahom cukru. „Sladké jedlo vyvoláva v krátkodobom horizonte pozitívne pocity. Preto ľudia v zlej nálade môžu jesť sladké potraviny s nádejou, že sa im nálada zlepší. Naša štúdia však naznačuje, že vysoký príjem sladkých potravín má účinok na duševné zdravie z dlhodobejšieho hľadiska,“ vraví Dr. Knüppel.

Ďalšie výskumy ohľadne potvrdenia súvislosti cukru a depresií prebiehajú, nie všetci odborníci ju považujú za takú jednoznačnú.

