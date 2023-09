Obezita je choroba. Ak ňou trpíte, navštívte lekára

Obezita je choroba

Má vlastné diagnostické číslo E66. Na svete žije cca. 1,1 miliardy ľudí trpiacich obezitou. Je medzi nimi čoraz viac detí a ak si myslíte, že tieto čísla sa nás netýkajú, ste na omyle. Na Slovensku je obézny už každý 4. dospelý. Obezita je charakteristická zvýšenou akumuláciou tuku, je zodpovedná za polovicu srdcovo-cievnych ochorení a takmer 50 % rozličných druhov rakoviny. Ak patríte medzi obéznych ľudí, tak v porovnaní s človekom so zdravou hmotnosťou máte niekoľkonásobne zvýšený predpoklad na vývoj ďalších 236 chorôb.

Navštívte lekára

Zvýšené číslo na váhe sa ľudia zväčša snažia riešiť vyhľadaním osobného trénera, rozličnými fitness receptami či snahou o pravidelný pohyb. Žiaľ, väčšina z nich buď neuspeje, alebo po krátkom úspechu sa vráti do pôvodného stavu.



“Ak ľudia nevedia, že obezita je choroba, tak logicky s ňou nepôjdu za lekárom a budú skúšať kadejaké diéty z časopisov, ktoré im pomôžu maximálne tak na chvíľu alebo dokonca spôsobia nechcený jojo efekt. Na to, aby pacient mohol skutočne schudnúť, potrebuje mať túto informáciu,” povedal MUDr. Ivan Majerčák z Centra pre liečbu obezity Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a prezident Ligy proti obezite v obľúbenom podcaste Obezita je choroba.



To, či sa vás táto diagnóza týka, ale tiež možnosť vyhľadať lekára na riešenie choroby vo vašom okolí, nájdete na www.odvaztesa.sk. Tento vyhľadávač je veľmi efektívny najmä preto, že nie každý lekár vám s obezitou dokáže pomôcť. Niektorý iba povie, že by ste mali schudnúť, ale neprevedie vás procesom, nebude vás dlhodobo v tomto zmysle sledovať a neposkytne vám odbornú liečbu.

Obezita je komplexný problém - lekár to vie

Lekár vie, že sa nestretol s človekom, ktorý sa jednoducho prejedá, ale s človekom, ktorý má genetické a fyziologické predispozície. Niekto sa narodí s určitou farbou vlasov a niekto s tendenciou priberať. Aj náš pocit nasýtenia alebo je hladu je daný intenzitou signálov zo žalúdka a čreva. O našej váhe rozhoduje aj prostredie, životný štýl či dokonca úroveň stresu, ktorý zažívame alebo kvalita nášho spánku. Lekár to vie a spoločne s pacientom nastaví liečbu, ktorá bude efektívna a dlhodobá.

…a pacientovi prinesie zdravie

Nie je vôbec potrebné radikálne chudnutie. Pomalými krokmi to pacient trpiaci obezitou dotiahne do úspešného konca. Ak pacient s obezitou stratí 5 % svojej váhy, bude mať nižšie riziko vzniku cukrovky 2. typu, osteoartritídy kolena, kardiovaskulárnych ochorení, poruchy plodnosti ap. Pri redukcii váhy o 10 % hmotnosti dochádza k zníženiu krvného tlaku, zlepšeniu lipidových parametrov, zníženiu príznakov gastroezofágovej refluxovej choroby, zníženiu zaťaženia kĺbov, zvýšeniu sexuálnej spokojnosti, zníženiu rizika spánkového apnoe či aj k zníženiu príznakov menopauzy u žien.

A práve to je najdôležitejší dôvod, prečo si obezitu priznať a prečo kvôli nej vyhľadať lekára. Zdravie.

O obezite nakrútil krátky film aj jeden z najúspešnejších slovenských režisérov, Jonáš Karásek. Možno ste videli jeho čiernu komédiu Invalid. Ak vás láka, ako navnímal problém obezity, pozrite si jeho krátky film o nej na www.choroba.online.