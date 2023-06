Po novom sú na tom muži horšie! A pomôcť im v tom dokážu práve ženy!

Podľa najnovšej štúdie je jedna vec zlá nielen pre duševné zdravie mužov, ale negatívne vplýva aj na ich kosti. Vedci pritom zistili, že u žien táto skľučujúca vec neplatí.

Tento problém podľa doktorky Rebeccy Mountainovej z Maine Health Institute for Research v Scarboroughu v americkom štáte Maine, ktorá bola vedúcou výskumníčkou najnovšej štúdie, predstavuje rastúci problém verejného zdravia a to najmä medzi staršími ľuďmi. A dialo sa to dokonca už pred vypuknutím pandémie Covid-19, kedy začali byť výskumníci z výsledkov pozorovaní znepokojení. Podľa doktorky je táto odchýlka „spojená so zvýšeným rizikom mnohých zdravotných stavov vrátane duševných chorôb, ako aj vyššou celkovou mierou a úmrtí.“

A na čo výskumníci prišli?

Najnovší klinický výskum, ktorý sa uskutočnil v laboratóriu, vystavil dospelé myši sociálnej izolácii – jednu myš na klietku a na druhej strane štyri myši na klietku.

Okrem toho, že osamelosť, či sociálna izolácia je podľa doktorky Rebeccy Mountainovej „silnou formou psychosociálneho stresu,“ predchádzajúci klinický výskum ukázal, že „psychosociálne stresory a následné poruchy duševného zdravia sú hlavnými rizikovými faktormi osteoporózy a zlomenín, ktoré práve neúmerne postihujú starších ľudí.“

