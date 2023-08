Nočné prdenie je normálne, ako ho môžete obmedziť?

Plyny v našich črevách vznikajú ako vedľajší produkt trávenia, no ich unikanie môže byť trápne a nepríjemné, najmä ak sa vyskytuje často. Môže sa prejavovať ako nadúvanie, grganie a prdenie. Podľa odhadov odborníkov ľudia grgajú až 30-krát denne a plyny vylučujú približne 8 až 14-krát denne. Určité množstvo plynu je normálne, ale nadmerné prdenie môže byť znakom tráviacich problémov. Ak sa vám plyny objavujú v noci, mali by ste vedieť, že vaše správanie môže ešte zvýšiť pravdepodobnosť výskytu väčšieho množstva plynov.

Nadúvanie v noci je normálne

To, ako veľmi sa vaše brucho "naduje", závisí od rôznych faktorov. Niektorí ľudia môžu pociťovať väčšie nadúvanie ako iní. Najmä ak jete príliš rýchlo, prehĺtate príliš veľa vzduchu, ste citliví na niektoré potraviny alebo máte problémy s trávením, môže vás zdúvať viac. Ako také je všaknadúvanie v noci normálne.

Plyny vznikajú, keď prehĺtate vzduch a keď baktérie v hrubom čreve rozkladajú nestrávené sacharidy. Existuje mnoho dôvodov, prečo môžete v noci pociťovať viac plynov. Väčšina dôvodov súvisí s jedlom, pitím a prehĺtaním vzduchu.

Konzumácia najväčšieho jedlavečer pred spaním môže zvýšiť riziko plynatosti, najmä ak jedlo zjete rýchlo. Keď jete rýchlo, môžete prehltnúť viac vzduchu, čo zvyšuje riziko vzniku plynov.

Sýtené nápoje obsahujú oxid uhličitý, preto ich pitie môže zvýšiť riziko vzniku plynov. Pitie cez slamku môže tento problém ešte zhoršiť, pretože zvyšuje množstvo prehĺtaného vzduchu.

Žuvanie žuvačiek je zlozvyk, ktorý spôsobuje tvorbu plynov, pretože počas žuvania prehĺtate vzduch. Niektoré druhy žuvačiek, najmä tie, ktoré neobsahujú cukor, môžu pri konzumácii veľkého množstva zvýšiť pravdepodobnosť vzniku plynov a nadúvania. Je to preto, že sladidlá ako xylitol, maltitol, erytritol a manitol, sa zle vstrebávajú.

Vláknina, nestráviteľná časť sacharidov, má pozitívny vplyv na vaše srdce, trávenie a celkové zdravie. Konzumácia veľkého množstva vlákniny v rámci jedného jedla však môže spôsobiť tráviace príznaky ako sú plynatosť a nadúvanie, hlavne ak nie ste zvyknutí konzumovať vlákninu. Medzi potraviny bohaté na vlákninu patrí ovocie, zelenina, orechy, semená, celozrnné výrobky či strukoviny.

Sacharidy sú pre telo primárnym zdrojom energie a dodávajú mu vitamíny a minerály. Nachádzajú v škrobe, ovocí, mliečnych výrobkoch, zelenine, strukovinách, pochutinách a sladkostiach. Baktérie v črevách niektoré sacharidy rýchlo fermentujú a vťahujú do čreva extra vodu, čo vedie k plynatosti. Stáva sa to najmä ľuďom s citlivým tráviacim traktom, napríklad so syndrómom dráždivého čreva (IBS).

Konzumácia tukov v strave spomaľuje rýchlosť vyprázdňovania žalúdka. V kombinácii so sacharidmi to môže zvýšiť riziko vzniku plynatosti, pretože jedlo zostáva v tráviacom trakte dlhšie.

Ako znížiť množstvo plynu a teda aj unikajúcich vetrov v noci? >>>>>