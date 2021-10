Nie je med ako MED. Ak v ňom zbadáte TOTO, zdraviu vôbec neslúži

Tušili ste, že med patrí medzi jedny z najčastejšie falšovaných potravín na trhu? „Je to pre to, lebo ide o prírodný produkt s limitovanou produkciou a pomerne vysokou cenou. Falšovanie medu predstavuje nekalé praktiky, najčastejšie za účelom zvýšenia zisku. Medzi ne radíme napríklad prídavok sacharózy, teda cukru alebo rôznych sacharidových sirupov do medu, zahrievanie medu, nesprávne označovanie geografického či botanického pôvodu, alebo prídavok rôznych iných látok - trebárs karamelu na prifarbenie,“ hovorí chemik a výživový odborník Ing. Martin Masár.

Je to vidno?

Zbadáte to bežným pohľadom? „Bežný spotrebiteľ však bohužiaľ v domácich podmienkach nemá príliš ako zistiť či ide o kvalitný a nefalšovaný produkt. Med môže maximálne tak vizuálne posúdiť, či má prijateľnú chuť, farbu či konzistenciu. Kryštalizácia nevadí,“ rozširuje sa odborník. Na čo si teda dať pozor? „Osobne by som sa zameral na lokálnych, teda ideálne slovenských výrobcov a snažil sa zistiť niečo viac o danom producentovi. Ak človek pozná overeného včelára vo svojom okolí, určite nespraví zle, keď podporí priamo jeho produkciu.“

Fit med

Čo ale ak žiadneho takého v blízkosti nemáte? Zrejme ste netušili, že kvalitu medu aj z hľadiska antibakteriálneho poenciálu si môžete dať odborne posúdiť v medovom laboratóriu. „Zahrievanie medu možno postrehnúť stanovením koncentrácie hydroxymethylfurfuralu, prípadne aktivitou enzýmu diastázy. Pri dosladzovanom mede sa dá zistiť zvýšený obsah sacharózy prípadne pomocou pokročilejších metód napríklad izotopovej analýzy preskúmame, odkiaľ daný uhlík pochádza. Prifarbovanie možno zmapovať prítomnosťou farbív vo vzorke medu a nesprávne uvedený pôvod medu zase analýzou DNA peľových zŕn,“ hovorí Martin Masár.

Okrem pôsobenia proti zápalom a baktériám, k menej známym účinkom medu patrí znižovanie krvného tlaku, cholesterolu, zlepšenie krvotvorby, dokonca hojí menšie popáleniny. Ak je falošný, antibakteriálny účinok sa stráca.

Sedem statočných

Samozrejme, robiť tak s každým medom, ktorý sa vám dostane do rúk, je otrava. Dá sa kvalitný a pravý med kúpiť v bežnom reťazci? Podľa odborníka určite áno. „Na trhu by sa v ideálnom prípade mali vyskytovať iba takéto produkty. Žiaľbohu, nie vždy to tak je a práve na to u nás slúži Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky. Z času na čas sa na internete objavia aj veľké testovania medu, napríklad od Slovenskej akadémie vied, tak pozrieť ako dopadli jednotliví výrobcovia tiež nebude zlý nápad,“ pripomína chemik. V poslednom testovaní spred roka z zo 43 značiek, ktoré kupujete v štandardnom reťazci, vyhovelo len sedem.