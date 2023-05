Nezmestíte sa do plaviek? Stavte na zelenú a kilečká pôjde dole raz-dva

Samozrejme, ideálne by bolo celoročne sa rozumne stravovať a hýbať v takej miere, aby sme si pred letom nemuseli lámať hlavu nad tým, ako sa vpratať do minuloročných obľúbených kúskov, a že do nových plaviek nemáme vhodné proporcie, píše Nový Čas pre Ženy.

Ale ako to býva už pravidlom, ženy zimné či jarné kilogramy začínajú riešiť často až na poslednú chvíľu. Nuž, za týždeň nebudete mať postavu ako modelky, ale ak začnete už teraz, tie nové plavky môžu na vás vyzerať na dovolenke famózne. Vyskúšajte zelené stravovanie.

Zelený čaj

Mätový čaj Zdroj: Shutterstock

V tomto prípade však myslíme ten z čerstvej mäty. Urýchľuje trávenie aj spaľovanie kalórií. Navyše má osviežujúcu chuť, brzdí chuť do jedla, a to práve vďaka svojej vôni. Pokojne požujte pár lístkov čerstvej mäty, čím stimulujete produkciu žlče a činnosť čriev.

Zelená káva

Chuťovo zelená káva nie je práve lahôdka, no ak chcete nakopnúť svoj metabolizmus, za skúšku to stojí. Zdroj: Shutterstock

Určite ste už o nej počuli. Ide o kávové zrná, ktoré sú nepražené (pražením hnednú). Zrná sú plné antioxidantov, pričom dva najdôležitejšie sú kofeín a kyselina chlorogénová. O tej sa hovorí, že je hlavnou aktívnou zložkou práve v zelených zrnách a má vplyv na znižovanie hmotnosti. Čo sa týka kofeínu, výskumy ukazujú, že dokáže podporiť metabolizmus a zlepšiť ho o tri až 11 percent. Ostaňme však pri tej kyseline, ktorá má v tomto prípade väčší efekt. Niektoré štúdie preukázali, že môže znížiť telesnú hmotnosť, zredukovať množstvo tuku vstrebaného z potravy aj množstvo tuku, ktorý sa ukladá v pečeni. Podporuje hormón adiponektín, ktorý je zodpovedný za spaľovanie tukov. Chuťovo táto káva nie je práve lahôdka, no ak chcete nakopnúť svoj metabolizmus, za skúšku to stojí.

Zelený jačmeň

Zelený jačmeň Zdroj: Shutterstock

Nejde o to, že by ste z neho vyslovene schudli, ale má detoxikačné účinky. Odstraňuje ťažké kovy z tela, podporuje metabolické procesy, posilňuje a detoxikuje pečeň, vďaka čomu sa zlepší váš celkový zdravotný stav, trávenie a metabolizmus. A o to ide. Navyše jačmeň obsahuje enzýmy, ktoré sú schopné spaľovať tuky aj podporovať činnosť štítnej žľazy.