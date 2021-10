Nenápadná choroba, ktorá pomaly zabíja. 4 príznaky udrú do očí, máte ich?

Takmer dva roky boja s pandémiou a je jasné, že vírus nepostihuje iba pľúca, ale takmer každý orgán tela vrátane srdca. „Pri infekcii COVID-19 môže dôjsť k rozkolísaniu hodnôt krvného tlaku, vzniku arytmií, zápalu srdcového svalu, až k akútnemu srdcovému zlyhávaniu. Obávanou komplikáciou je vznik krvných zrazenín, ktoré môžu spôsobiť napríklad poškodenie koronárnych tepien, čo sa prejaví ako infarkt myokardu,“ vysvetľuje MUDr. Anna Vachulová, PhD. prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a lekárka z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Takéto komplikácie sa môžu vyskytnúť u ľudí bez predchádzajúceho srdcovo-cievneho ochorenia, ale môžu zhoršiť aj existujúce kardiovaskulárne ochorenie.

Lepšíme sa, ale...

Už pred covidom boli poč­ty hypertonikov v našej krajine alarmujúce. Hoci ich kontrola podľa údajov projektu Domáce monitorovanie tlaku krvi 2021, do ktorého sa zapojilo viac ako sto všeobecných lekárov a štyritisíc pacientov, sa za posledné dva roky na Slovensku výrazne zlepšila. „V roku 2019 mala viac ako polovica pacientov vyšší krvný tlak, ako sa odporúča. Po dvoch rokoch môžeme konštatovať, že až dve tretiny pacientov malo v ambulancii nameraný krvný tlak pod 140/90 mmHg,“ konštatuje hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo MUDr. Adriana Šimková, PhD. Čísla teda naznačujú pozitívny trend, no nesmieme zaspať na vavrínoch.

Nevedia

Odhaduje sa, že na Slovensku žijú približne 2 milióny hypertonikov. Každý piaty pacient, ktorému v máji 2021 všeobecný lekár zmeral krvný tlak, vôbec netušil, že ho má vyšší. Po prepočte na dospelú populáciu sa to môže týkať až pol milióna Slovákov. Doktorka Šimková upozorňuje, že v rámci diagnostiky vysokého tlaku sa treba zamerať najmä na ľudí v produktívnom veku – 61 % hypertonikov tvorí veková skupina 35 až 64 rokov: „Vo veľkej skupine pacientov do 65 rokov je problém dosiahnuť v domácom prostredí tlak krvi nižší ako 130/80 mmHg. Je ich takmer 40 %. Rozhodne by sme sa nemali uspokojiť s tlakom nižším ako 140/80 mmHg u všetkých pacientov. Pacienti mladší ako 65 rokov by mali byť na seba prísnejší, ich cieľový tlak by mal byť nižší ako 130/80 mmHg,“ upozorňuje lekárka.

Pravidelné meranie tlaku sa netýka iba liečených hypertonikov alebo starších ľudí. Ak vám tlakomer pravidelne ukazuje 130-140 mmHg, ide o prahové hodnoty, ktoré treba sledovať. Nie je to ešte dôvod na začatie liečby, ale na ostražitosť a úpravu životného štýlu.S meraním začnite čím skôr, pokojne už po tridsiatke, a to aj ak sa cítite perfektne zdraví. A rozhodne včasnejšie, ak sa hypertenzia vyskytuje u vás v rodine.

Fixná dvoj- alebo trojkombinácia znamená, že v jednej tabletke užijete niekoľko liečiv naraz. Monoterapia, teda liečba jediným liečivom, sa používa len u obmedzeného počtu pacientov a úspešná je maximálne u 40 % z nich.

Nechcú

Problém však je, že hoci o svojej diagnóze viete, tabletky neberiete. A to buď z nedisciplinovanosti, či pre vedľajšie účinky. „Poslušnosť“, s akou pacienti dodržiavajú rady lekára a dôsledne užívajú liečbu, je podľa prieskumov priamoúmerná ich počtu. Iba pätina pacientov uvádza, že užíva presne toľko liekov, koľko má predpísaných. Naopak, takmer tretina pacientov by mala podľa porovnaní s liekovou databázou užívať viac liekov, ako deklaruje.

„Pacient by mal pochopiť, že má chronické ochorenie, ktoré ho na 99 percent bude sprevádzať do konca života. Nestačí, že využíva jedno balenie liekov, liečba je zväčša doživotná. Problémom je adherencia pacientov na liečbu, teda ich aktívna spolupráca, a zotrvanie na nej. Väčšina pacientov si myslí, že sa bude liečiť pár rokov, ale je to mylná predstava. Viac ako polovica pacientov neužíva liečbu správne. Väčšina ľudí spočiatku zmení svoj životný štýl, pol roka až rok sú disciplinovaní, ale na jeho úprave nezotrvajú. Po určitom čase sa vrátia k zlým návykom, lebo sa už cítia lepšie,“ objasňuje doktorka Vachulová.

Na mieru

Kardiologička zdôrazňuje, že v rámci zlepšenia spolupráce pacienta pri liečbe sa lekári v prvom rade snažia čo najviac zjednodušiť liečebný režim. „Ukazuje sa, že čím menej tabliet musí denne užívať, tým väčšia je ochota pacien­ta užívať ich skutočne poctivo. Ideálne je, ak príde zavčasu, keď ide o nekomplikovanú hypertenziu. V súlade s medzinárodnými odporúčaniami pre liečbu hypertenzie optimálne dostane dve liečivá v jednej tabletke – jednoduchý liečebný režim, aby pacienta nezaťažoval. Má tak zabezpečenú dostatočnú liečbu nielen vysokého krvného tlaku,“ hovorí odborníčka.

Začať hneď liečiť vysoký krvný tlak dvoma liečivami v jednej tabletke je prvý krok liečby hypertenzie. Toto spojenie sa nazýva fixná kombinácia. „Pacientovi zjednoduší život, keď má užívať jednu tabletku, ktorá má dlhý polčas účinku a vďaka dvom liečivám je účinná a pôsobí na rôznych miestach na liečbu hypertenzie. Lekári presne vedia, ktoré zo základnej skupiny antihypertenzív sa môžu do fixnej kombinácie použiť a na Slovensku ich máme k dispozícii obrovské množstvo,“ vraví kardiologička, že pre veľmi dobré možnosti liečby a veľkú variabilitu je možné všetkým liečbu ušiť na mieru.

Praktické tipy lekárky:

spojte si užívanie lieku s pravidelným rituálom

nastavte si notifikáciu na telefóne

poproste blízkeho, aby vám užívanie lieku pripomínal

používajte dávkovač na lieky s časovačom

zabaľte si dostatok liekov, ak cestujete

Pripomínať

Doktorka Vachulová radí dať si tabletku na také miesto, aby ste ju hneď po zobudení či po raňajkách nezabudli užiť, alebo si jej užívanie spojiť s iným pravidelným návykom, trebárs s rannou hygienou. „K lepšej adherencii však nepri­spieva iba čo najnižší počet tabliet, ale aj podpora rodiny a okolia. Je dobré, ak má pacient príbuzného, ktorý sa zaujíma, či užíva predpísanú liečbu,“ pripomína zároveň odborníčka, že nestačí stanoviť diagnózu a potom chorého vidieť s už pridruženými nepríjemnosťami a komplikáciami, keď liečbu neužíva podľa predpisu.

„Po vysadení liekov mu opäť stúpnu hodnoty krvného tlaku a je vystavený zvýšenému riziku komplikácií. Človek môže skončiť v nemocnici s akút­nou cievnou mozgovou príhodou. Môže mu náhle vzniknúť srdcová arytmia a s odstupom času dospieť do akútneho koronárneho syndrómu, čiže k infarktu. Po určitom čase môže dôjsť k zlyhaniu srdca práve na podklade neliečenej alebo nedostatočne liečenej artériovej hypertenzie. Výhľady pacienta, ktorý vysadí lieky, sa na začiatku nemusia zdať vážne. Má pocit, že sa mu nič nestane a bude mu fajn, ale v skutočnosti je to veľký hazard so svojím vlastným životom,“ varuje kardiologička Anna Vachulová.

Skryté príznaky

V počiatkoch hypertenzie môže ísť napríklad o poruchy spánku, bolesti hlavy a hrudníka, o bezdôvodnú únavu alebo krvácanie z nosa. V prípade pokročilejšieho štádia už ide o vážnejšie príznaky poškodenia iných orgánov, napríklad srdca, pľúc či poruchy zraku alebo obličiek.