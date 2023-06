Nevzdávajte sa, aj v menopauze môžete schudnúť! Ako na to?

Hormonálne zmeny v menopauze sú prirodzené, niekedy však so sebou prinášajú i ťažkosti, ku ktorým patrí i priberanie. Neznamená to však, že sa musíte s kilogramami navyše zmieriť. Stačí si dávať pozor na niekoľko maličkostí. Ubúda vám napríklad svalová hmota, čím sa znižuje spotreba energie a telo si ukladá viac tuku. Metabolizmus spomaľuje i zníženie hladiny estrogénu. Naopak viac testosterónu môže vyústiť do priberania v oblasti brucha.

Svaly pomôžu

Vsaďte na cielený svalový tréning, keďže vekom svaly prirodzene ochabujú. Nemusíte chodiť do posilňovne, vyskúšajte pilates, jogu alebo HIIT tréning. Posilňujú aj dôležité hlboké svaly. Posilňovanie skombinujte s vytrvalostnou aktivitou, stačí miernou. Môže ísť o chôdzu, bicykel, ale i bežiaci pás. Šport je v období menopauzy dôležité nielen preto, aby ste nepriberali, ale aj preto, aby boli v psychickej pohode. Cvičenie navyše znižuje stres.

Hľadajte skryté zdroje

Dávajte si pozor, koľko solíte. Soľ spôsobuje, že telo zadržiava vodu. Neodrazí sa to na tukových vankúšikoch, ale telo sa nafúkne a odrazí sa to i na stúpajúcej hmotnosti. Nezabúdajte aj na skryté zdroje soli. Ide najmä o rozličné pochutiny, údeniny či polotovary. Jedlo sa naučte dochucovať koreninami. Okrem výraznejšej chuti majú ešte jednu výhodu, jemne štipľavé koreniny vám pomôžu naštartovať metabolizmus.