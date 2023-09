Máte problém s podváhou? Potraviny, ktoré vám pomôžu pribrať

Najlepšou metódou je zvýšiť denný kalorický príjem a zamerať sa rôzne skupiny potravín. Je dôležité nepriberať v tukoch, ale na svalovej hmote, preto by sa ľudia s nízkou hmotnosťou mali zamerať na príjem dostatočného množstva bielkovín a cvičenie. Rýchle priberanie je ťažko udržateľné, preto treba priberať pomaly.

Lekár a samotestovanie

Najvhodnejšie je najprv porozprávať sa so svojim lekárom. V niektorých prípadoch môže úbytok hmotnosti znamenať vážny zdravotný problém. Je dôležité identifikovať príčinu podváhy. Aby ste mohli primerane reagovať. Na jedlo by ste mali mať čas a nebyť v strese. Skúste sa zamyslieť, aké sú vaše stravovacie návyky, čo ich ovplyvňuje, prípadne, čo vám počas dňa kazí chuť do jedla.

Zamyslite sa, čo spôsobuje vaše chudnutie. Zdroj: Shutterstock

Potraviny, ktoré vám pomôžu

Vo všeobecnosti platí, že jesť by sme mali päťkrát denne. Ľudia s podváhou by však mali prijímať pestrú potravu až 8-krát denne v malých porciách. Obed môže mať aj tri chody.

Sacharidy

Sacharidy telu dodávajú energiu. Je to palivo pre mozog, trávenie, svaly, potrebujeme ich pre každodenné činnosti. Rovnako udržujú hormonálnu rovnováhu, ktoré je dôležitá pre udržanie zdravia a výkonnosti. Nemýľme si komplexné sacharidy, čiže škrob a vlákninu s jednoduchými sacharidmi čiže cukrami.

Kukurica je bohatá na vlákninu, vitamíny a minerály, ale obsahuje až 90 kilokalórií. Zdroj: Shutterstock

Jednoduché sacharidy trávi organizmus vo forme glukózy veľmi rýchlo a majú tendenciu zvyšovať hladinu cukru v tele a potenciálne zvyšujú ukladanie tukov. Ide väčšinou o sladkosti, sladké nápoje či biele pečivo.

Komplexné sacharidy spracúva organizmus dlhšiu dobu. Trávenie trvá dlhšie a telu dodáva dlhodobejšiu energiu. V tele sa nevytvára toľko tuku, ako pri cukroch. Sem patria potraviny ako bobuľovité ovocie, kukurica, ovsené vločky, hnedá ryža či celozrná pšenica.

Komplexné sacharidy sú vhodné pri intenzívnom cvičení, udržujú hladinu cukru v krvi pod kontrolou a obsahujú množstvo vitamínov a minerálov.

