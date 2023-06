Neurologička radí: Zmeňte tieto 3 návyky a udržíte svoj mozog svieži

Emily McDonald je niečo ako mozgová trénerka. Má vzdelanie v neurovede a so svojimi poznatkami sa delí na svojom TikToku. V nedávnom videu načrtla tri tipy, ktorými sa riadi, aby ochránila svoj mozog.

Dôležité prebudenie

Ako prvé sa zamerala na ráno, ktoré ovplyvňuje celý nasledujúci deň. Ako uviedla Emily McDonald, po prebudení prechádza mozog z mozgových vĺn „theta do alfa“, čo znamená, že „naše podvedomie je v programovateľnom stave.“

V tomto čase je podľa nej náš mozog sugestibilný a to má vplyv na našu náladu počas celého dňa. Automaticky siahame po mobilnom telefóne, aby sme skontrolovali najskôr hodiny a potom správy. Najskôr sa odmeníme ešte desiatimi minútami driemania v posteli a potom sme zvedaví, čo sa vo svete udialo od večera do rána. Za všetkým stojí dopamín, neurotransmiter, ktorý pomáha kontrolovať mozgový systém odmien a centrá potešenia. Dopamín miluje závislosti, pretože je to istá forma odmeny, ktorá dopĺňa jeho hladiny v tele.

Podľa Emily McDonald, pokiaľ budeme neustále siahať po telefóne, dostane sa k nám veľa negatívnych a stresujúcich správ hneď z rána.„To, čo si vložíme do mysle je mimoriadne dôležité,“ uviedla vo svojom videu. Namiesto toho radí zmeniť tento návyk a po zobudení sa zamerať na pozitívne afirmácie. „Snažte sa nepozerať na mobil aspoň 20 až 30 minút po prebudení.“

Podobne to má byť aj večer pred odchodom do postele. Odporučila hodinu pred spaním vypnúť televízor, notebook aj telefón.

