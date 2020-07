Drobná čiperná Japonka Marie Kondo prerazila do sveta svojou upratovacou metódou. Po jej zásahu vyzerá predtým neuveriteľne rozhádzaný byt ako zo škatuľky. Marie dokáže všetok textil vrátane podprseniek či ponožiek poskladať do obdĺžnikov, veci naukladá do krabičiek a všetko prehľadne sprace do skríň a organizovaných šuplíkov. Noako postupovať vtedy, keď máte vecí tak strašne veľa, že ich jednoducho nie je možné natrieskať do už aj tak preplnených skríň? Navyše, máte pocit, že nič z toho nie je zbytočné a nemalo by sa to vyhodiť?

Hromadíte samé „potrebné“ veci?

„Existuje nadmerný strach vyhadzovať veci, takzvaná disposofóbia. Je opísaná ako vzorec správania nutkavo hromadiť veci, ktorý je charakterizovaný nadmerným zhromažďovaním vecí a neochotou zbaviť sa ich, teda vyhodiť. Táto porucha sa skúma pomerne krátko, len od roku 2013, a zvažovalo sa, či je vôbec správne zaradená medzi fóbiami,“ hovorí klinická psychologička a psychoterapeutka PhDr. Zuzana Ondrejková o tom, keď sa jednoducho neviete rozlúčiť s vecami, ktoré staré a nepotrebné, len vy máte pocit, že sa ešte môžu hodiť a je treba ich skladovať. Ide o kompulzívne hromadenie vecí.

Vy ste v pohode a rodina šalie z neporiadku

„Ľudia s touto poruchou si neuvedomujú, že majú nejaký problém. Iba okolie, zväčša rodina, ich na to upozornia. Základom je uvedomiť si, že zbierate veci a že sa tým zapratávate,“ vraví psychologička. Podľa nej nie je od veci konzultovať to aj s psychoterapeutom. „Mne sa celkovo dobre pri klientoch osvedčilo je, že skúsia veci vypratať postupne. A každej veci, ktorú vyhodia, sa poďakujú, že im dobre slúžila a tak sa s ňou rozlúčia,“ popisuje svoju metódu terapeutka.

Skúste niečo predať či darovať

Ak máte dojem, že niektoré veci ešte naozaj dokážu poslúžiť, namiesto vyhodenia ich môžete skúsiť predať cez internet alebo podarovať ľuďom, ktorí si ich nemôžu dovoliť. „Vyskúšajte, či ste schopní rozlúčiť sa aspoň takto s pár vecami. Ak nie, je na čase osobne vyhľadať odbornú pomoc,“ rozhodne radí psychologička Ondrejková.

