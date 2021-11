Umývate si po použití WC len ruky? Fekálne baktérie majú radosť

Keby ste sa naboso prechádzali po tráve a šliapli by ste nechtiac do hovienka, uspokojili by ste sa tým, že by ste si nohu utreli papierom? A keby vám vták okakal holé rameno, stačilo by vám zotrieť jeho "pozdrav" papierovou vreckovkou? Pravdepodobne by ste urýchlene vyhľadali vodovod, mydlo, a umyli sa. Tak prečo má väčšina z nás pocit, že po použití toalety stačí, ak si zadok utrieme toaletným papierom? Tenký film z výkalov na sliznici i koži ošúchanej len papierom ostáva...

Fekálne baktérie v nohavičkách

Na Slovensku bidet nemá takú tradíciu, ako v západnej Európe, kde je bežnou súčasťou domácnosti. Priam do dokonalosti ho doviedli v Japonsku, kde vás okamžite po použití toalety záchod sám aj umyje, osuší a navonia. Použitie toaletného papiera je oveľa nehygienickejšie, a to ako pre váš zadok, tak pre ruky. Okrem výrazného zníženia fekálnych baktérií na vašej spodnej bielizni aj rukách je tiež papier pre sliznicu konečníka podstatne menej šetrný ako opláchnutie vodou.

Apropo, pokiaľ periete spodnú bielizeň na teplote len 40 °C či dokonca menej, vaša pračka je plná fekálnych baktérií a vďaka tomu aj všetko ostatné oblečenie, čo v nej periete. Napadlo vám to?

Zdravotné benefity bidetu

Zavedením bidetov do sledovaného seniorského domova sa okrem spokojnosti čoskoro prejavilo aj znížením množstva baktérií v moči obyvateľov domova. Mimoriadne prospešný je bidet pre ľudí so zlatou žilou, ktorých je obrovské množstvo. Záhyby na sliznici vytvorené hemoroidmi v oblasti konečníka papierom nikdy od stolice dôkladne neočistíte. Navyše, omytie prúdom vody je pre hemoroidy podstatne príjemnejšie ako trenie papierom či vlhčenými obrúskami. Podobne v prípade análnych trhlín, kedy môže byť použitie papieru priam bolestivé.

Prínos bidetov pre životné prostredie

Na množstvo toaletného papieru, ktorý spotrebujete za svoj život, padne neuveriteľných 384 stromov. Okrem toho sa na výrobu jednej rolky "toaleťáku" spotrebuje 140 litrov vody. Na umytie vášho pozadia bidetom pritom stačí pol litra vody. Len v USA sa denne minie približne 34 miliónov kotúčov toaletného papiera...

Dnes, keď je možné kúpiť si aj záchodovú dosku so zabudovaným bidetom, naozaj nie je veľmi nad čím rozmýšľať, ak vás zaujíma ako planéta, tak nvaše zdravie...