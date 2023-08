Nemáte čas športovať? Tak šup do záhrady! Týmito činnosťami tam spálite stovky kalórií

Nemusíte chodiť len behať, plávať či cvičiť do fitka. Aj taká záhrada vás dostane do formy! Okrem toho sa tam budete cítiť veľmi príjemne, pretože rozkvitnuté kvety, zeleň a voňavá tráva vám opantá zmysly. A je to skutočný zabijak kalórii.

Práce v záhrade by dokonca mohli konkurovať niektorým vytrvalostným športom:

Kosenie trávnika vám za hodinu práve spáli cca250 až 350 kalórií

Hodina zavlažovania spáli približne 100 kalórií

Hodina odstraňovania buriny či sadenia rastlín spáli okolo 300 kalórií

Kopanie pôdy môže spáliť cca 300 kalórií za hodinu

Hrabaním lístia spálite 250 až 450 kalórií za hodinu

Ťažšie práce v záhrade ako sú terénne úpravy, strihanie živých plotov či stohovanie dreva spáli za hodinu 400 až 600 kalórií

Odhŕňanie snehu spáli až 400 kalórií za hodinu.

Zdroj: Shutterstock

Len pre porovnanie, pol hodina behu spáli 300 až 400 kalórií. Ale záhradkárčenie neprospieva len postave. Po 20 minútach v záhonoch sa v tele odbúravajú stresové hormóny a začnú sa uvoľňovať hormóny šťastia.

Počuli ste už náš podcast?