Boľševník obrovský je skutočne obrovská rastlina. Vo voľnej prírode ju môžete objaviť dvojmetrovú, ale i päťmetrovú. Na našom území kvitne väčšinou od júna do polovice augusta. Do Európy sa boľševník dostal z Kaukazu. Prvú bylinu priniesli do botanickej záhrady v Londýne už v roku 1817 ako okrasnú rastlinu. Aká obrovská chyba to bola sa však ukázalo až neskôr.

Vyhýbajú sa jej aj zvieratá

Prešlo desať rokov, kedy sa rastlina objavila vo voľnej prírode v grófstve Cambridgeshire. Kým dvojmetrová rastlina vyprodukuje okolo 20 000 semien, tak päťmetrová až 100 000. Semená, ktoré prenášané vetrom i vodou vyklíčia skoro na jar a zabránia tak rastu ostatných rastlín. Zvieratá i chrobáky sa jej vyhýbajú, lebo je pre ne nestráviteľná. Iba v čase kvitnutia k svojim krásnym veľkým kvetom priláka hmyz na opeľovanie.

Do Európy sa boľševik dostal z Kaukazu. Zdroj: Shutterstock

Za rozšírenie po celej Európe sa však nepričinila sama, rozniesli ju ľudia. Obrovská rastlina bola klenotom záhrad. Až v polovici 20. storočia sa boľševnik prestal pestovať, keď ľudia pochopili, že je to invazívna rastlina, ktorá zabíja všetko okolo seba. Navyše je pre človeka i veľmi nebezpečná.

Nechytať!

Boľševník patrí medzi najnebezpečnejšie invázne rastliny na našom území. Netrhajte ho, nedotýkajte sa ho a nepribližujte sa k nemu. Šťava z listov obsahuje fotoxické furanokumaríny, ktoré v kombinácii so slnkom spôsobia na koži poleptanie a obrovské pľuzgiere. Sú extrémne bolestivé a veľmi ťažko sa hoja. Neskúšajte, či to funguje.

Rastlina má veľmi odolné korene a aby ste ju zničili definitívne, musíte ich zbaviť. Zdroj: Shutterstock

Prvý kontakt so šťavou z rastliny nebolí, ale po 15 minútach sa objavia následky. Tekutina dokáže s UV žiarením zareagovať aj po 48 hodinách, preto sa jej neskúšajte dotýkať ani v noci. Jazvy a fľaky vám ostanú celé mesiace a na miestach, ktoré sa s boľševnikom stretli môže ostať pokožka citlivejšia aj niekoľko rokov. Na veľmi dlhú dobu sa budete musieť rozlúčiť so slnkom.

Zadržte dych

Ak ho objavíte vo svojej záhrade, zbavte sa ho. Snažte sa to stihnúť, kým kvitne. Potrebujete ochranný odev a to vrátane masky na tvár a rúšky, aby ste čiastočky nevdýchli. Inak pocítite pálenie v krku a v dutinách, závrat a môžete sa i povracať. Oči musíte mať chránené pred boľševikom pri akomkoľvek kontakte. Slzenie je najmenej, rastlina totiž dokáže dočasne alebo trvalo poškodiť zrak.

Školáčka prišla do kontaktu s boľševnikom pri jazere, kam sa vybrala s otcom. Po prvom kontakte s rastlinou nemala žiadne následky. Na druhý deň sa jej na rukách a tvári urobili červené fľaky, ktoré pripomínali popáleniny. Na tretí jej navreli obrovské pľuzgiere. Niekoľko dní pobudla v nemocnici, dostávala silné lieky na tíšenie bolestí. Z kontaktu s rastlinou sa spamätávala niekoľko týždňov. Foto: Lincolnshire Live

Od koreňa

Rastlina má veľmi odolné korene a aby ste ju zničili definitívne, musíte sa ich zbaviť. Ani skosenú rastlinu nestačí iba pohodiť niekde na hnojisku. Kvety totiž dokážu „dozrieť“ a vysemeniť sa i potom ako je rastlina skosená.

Omývajte v prúde vody

Po kontakte s boľševnikom je nutné pokožku omyť silným prúdom vody, minimálne 15 minút. Pokožku si nešúchajte druhou rukou, lebo šťavu z rastliny prenesiete aj na zdravú ruku. Miesto kontaktu musíte dôsledne chrániť pred slnkom. Ak sa objavia závraty, tras, poleptanie pokožky je príliš veľké, máte zasiahnutú tvár, oči alebo sliznice, musíte vyhľadať pomoc lekára.