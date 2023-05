Nechutná zmes mikróbov, máte ju v rukách x-krát denne

Berieme ho so sebou všade - do postele, na toaletu, do vlaku... Pre mnohých je konzultácia „s ním“ prvou akciou dňa. Je to, samozrejme, mobilný telefón. V súčasnosti ho používa viac ako 90 % svetovej populácie a mnohí z nás by bez neho nedokázali žiť...

Akokoľvek užitočný môže náš mobil byť, jeden typ jeho rizika je často prehliadaný - mikrobiálna infekcia! Podľa Primrose Freestona, docenta klinickej mikrobiológie na Univerzite v Leicesteri v Spojenom kráľovstve, je nebezpečie chytenia infekcie od nášho mobilu veľmi vysoké.

Odkiaľ pochádzajú patogény, ktoré mobily kolonizujú? Prieskum uskutočnený v Spojenom kráľovstve v roku 2019 napríklad zistil, že väčšina ľudí používa svoje telefóny aj na toalete. Nie je teda žiadnym prekvapením, že sú špinavšie ako záchodové dosky. Je to naozaj nebezpečné?