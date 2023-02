Nechudnete? 5 chutných spôsobov ako naštartovať spaľovanie

Rozhodli ste sa zatočiť s tukom, ktorý sa vám ukladá najmä na bruchu. Určite sa to oplatí, lebo v opačnom prípade sa môže podpísať pod zvýšenie hladiny cukru či vznik srdcovo-cievnych ochorení. Metabolizmus však niekedy potrebuje povzbudiť. Spaľovanie môžu povzbudiť aj chutné potraviny ako napríklad ovocie. Ktoré sa pravidelne oplatí zaradiť do jedálneho lístka?

Šikovné bobule

Bobuľové ovocie vás zdravo zasýti, vďaka čomu nebudete myslieť na to, čo by ste si ešte zobli. Metabolizmus stimulujú najmä maliny a čučoriedky. Najmenší počet kalórií z bobuľového ovocia majú ostružiny, informuje stránka freudin.de. Pokojne si ich dajte medzi jedlami alebo prihoďte do raňajkových cereálií.