Nebol to ekzém. Ivana bojuje so zákernou chorobou. Lekári jej neverili

Anamnézu by bolo treba doplniť o čas vzniku či dĺžku trvania ťažkostí a upresniť aj lokalizáciu, či ide o vonkajší genitál – vnútorné pysky, vonkajšie pysky, slabiny, sliznicu pošvy. Lekára bude zaujímať aj to, či je pri ťažkostiach prítomný výtok, prípadne akej farby a zápachu. Dôležité je uviesť, či problémy súvisia s menštruačným cyklom, pohlavným stykom, kúpaním v bazéne, vo vírivke, s ťažkosťami pri močení, so štípaním a s pálením v oblasti močovej rúry, respektíve pri močení alebo po ňom, s tráviacimi ťažkosťami, intoleranciami, hnačkovou stolicou, užívaním nejakých liekov, alergiami, poruchami imunity, depiláciou intímnych partií...

Príčina môže byť zápalová, ale i nezápalová. Potrebné je gynekologické vyšetrenie v čase ťažkostí. Uvádzate, že zápaly a ochorenia prenosné pohlavným stykom ste mali vylúčené, do úvahy preto prichádzajú alergické reakcie. Je vhodné postupne vymeniť mydlo, sprchovací gél, prací prášok, aviváž, toaletný papier. Môže ísť aj o niektoré ochorenia kože, tie by však diagnostikoval dermatológ. Ak sa vylúči všetko uvedené, je možné aplikovať lokálnu liečbu na potlačenie ťažkostí. Keby sa ťažkosti zhoršovali a všetky uvedené príčiny by boli vylúčené, mohli by ste zvážiť aj terapiu laserom.