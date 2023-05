Naštartuje chudnutie, a to nie je všetko! Túto bylinku musíte mať

Najčastejšie ju prihodíte do čerstvého jarného šalátu. Rukola výborne dochutí aj pizzu, použiť ju môžete i ako prílohu k rybám či mäsu upravenému na prírodno. Rukola sa často využíva pri výrobe pesta. Po tepelnej úprave stráca typickú korenistú chuť. Lístky rukoly vás prekvapia nielen zaujímavou chuťou, ale aj účinkom na zdravie. Jej sezóna sa začína v apríli a končí sa až v októbri. Vychutnajte si ju.

Ponúka skutočne veľa

Zelené lístky sú dobrým zdrojom železa, vápnika, draslíka, vitamínu C a vitamínu A. Nájdete v nich aj vitamín K, ktorý zohráva s vápnikom dôležitú úlohu pri stavbe kostí, ale pôsobí aj proti vzniku krvných zrazenín. Za mierne horkastú chuť sú zodpovedné horčičné oleje. Ide o sekundárne rastlinné látky, ktoré majú okrem iného antioxidačný a protirakovinový účinok. Zároveň zlepšujú trávenie, podporujú srdcovo-cievny systém, pomôcť môžu dokonca i pri chudnutí.

Pomôže céčko

Problémy môžu spôsobiť dusičnany, ktoré sa prirodzene vyskytujú v pôde alebo sa do nej dostávajú prostredníctvom hnojív a rukola, rovnako ako iné zelené šaláty, ich priam priťahuje. Podľa rakúskeho zdravotníckeho portálu gesundheit.gv.at však pri konzumácii bežného množstva tejto byliny nepredstavujú dusičnany zdravotné riziko. Pomáha tomu aj prítomnosť vitamínu C v rukole. Zelené lístky uskladňujte zabalené napríklad do navlhčenej papierovej utierky a dajte ich do chladničky. Svieže však vydržia najdlhšie dva až tri dni.

Vyskúšajte chrumkavý šalát

Rukolu môžete zmiešať aj s koreňovou zeleninou. Vyskúšajte výborný šalát z Dobrého jedla.

Potrebujeme:

3 mrkvy

väčší petržlen

štvrť menšieho zeleru

menšieho zeleru šťavu z polovice citróna

čerstvý koriander

rukola

za hrsť nasekaných vlašských orechov

soľ

mleté čierne korenie

olivový olej

Postup: